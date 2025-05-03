США готовы к болезненному санкционному удару по России

Как удалось узнать Reuters, американские чиновники наконец завершили разработку новых экономических санкций против страны-агрессорки России. Однако пока президент США Дональд Трамп не принял решение об их введении в действие.
Главные тезисы
- Российский энергетический гигант "Газпром" может первым попасть под удар США.
- Пока Трамп не отказался от дипломатии в отношениях с Путиным.
США могут ужесточить санкции против РФ
Инсайдеры СМИ утверждают, что в рамках нового пакета санкций главной целью является государственный российский энергетический гигант "Газпром".
Кроме того, указано, что под удар попадут крупные компании РФ, работающие в сфере природных ресурсов и банковском секторе.
Пока анонимные источники не спешат раскрывать все детали.
Также стало известно, что Совет национальной безопасности США делает все возможное, чтобы сформировать еще более карательный набор действий против России.
Несмотря на то, что Штаты готовы усилить экономическое давление на РФ, все ждут финального решения Трампа в этом вопросе.
Существует высокая вероятность того, что президент США будет пытаться склонить Путина к завершению войны против Украины дипломатическими инструментами.
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