Трамп может бросить вызов Путину — экс-посол США

Издание The New York Times обращает внимание на то, что президент США Дональд Трамп резко изменил свое отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину. Вероятно, он начал осознавать, кто есть кто, однако радоваться пока рано.
Главные тезисы
- Трамп разочарован, что до сих пор не смог остановить войну России против Украины.
- Это может подтолкнуть его к жестким шагам в отношении Путина.
Трамп начал открывать глаза
По словам журналистов, зигзагообразный подход президента США шокировал многих.
Как известно, Трамп постоянно перекладывает вину с Путина на Зеленского и наоборот не может выбрать одну позицию в этом вопросе.
Аналитики и политические эксперты утверждают, что пока радоваться рано, ведь президент США снова может внезапно изменить свою позицию.
Сейчас весь мир ждкт, что Трамп в конце концов решится бросить вызов Путину и остановить Россию в Украине.
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