Трамп может бросить вызов Путину — экс-посол США
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Трамп может бросить вызов Путину — экс-посол США

Трамп
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Источник:  The New York Times

Издание The New York Times обращает внимание на то, что президент США Дональд Трамп резко изменил свое отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину. Вероятно, он начал осознавать, кто есть кто, однако радоваться пока рано.

Главные тезисы

  • Трамп разочарован, что до сих пор не смог остановить войну России против Украины.
  • Это может подтолкнуть его к жестким шагам в отношении Путина.

Трамп начал открывать глаза

По словам журналистов, зигзагообразный подход президента США шокировал многих.

Как известно, Трамп постоянно перекладывает вину с Путина на Зеленского и наоборот не может выбрать одну позицию в этом вопросе.

Невозможность выполнить свое обещание о быстром прекращении войны в Украине вызывает у Трампа очевидное раздражение. И разочарование Трампа, похоже, переместилось с Зеленского на Путина.

Аналитики и политические эксперты утверждают, что пока радоваться рано, ведь президент США снова может внезапно изменить свою позицию.

Сейчас весь мир ждкт, что Трамп в конце концов решится бросить вызов Путину и остановить Россию в Украине.

Раздражение, нетерпение и даже разочарование Трампа по отношению к Путину значительно выросли… Трамп теперь может быть менее зависим от российского диктатора, чем в свой первый срок, и потому он готов бросить ему вызов, озвучил свой прогноз бывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор-младший.

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