Трамп может бросить вызов Путину — экс-посол США

Издание The New York Times обращает внимание на то, что президент США Дональд Трамп резко изменил свое отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину. Вероятно, он начал осознавать, кто есть кто, однако радоваться пока рано.

Трамп начал открывать глаза

По словам журналистов, зигзагообразный подход президента США шокировал многих.

Как известно, Трамп постоянно перекладывает вину с Путина на Зеленского и наоборот не может выбрать одну позицию в этом вопросе.

Невозможность выполнить свое обещание о быстром прекращении войны в Украине вызывает у Трампа очевидное раздражение. И разочарование Трампа, похоже, переместилось с Зеленского на Путина. Поделиться

Аналитики и политические эксперты утверждают, что пока радоваться рано, ведь президент США снова может внезапно изменить свою позицию.

Сейчас весь мир ждкт, что Трамп в конце концов решится бросить вызов Путину и остановить Россию в Украине.