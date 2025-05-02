"Мы не будем посредниками". США обратились к Украине и РФ

Команда американского лидера Дональда Трампа предупредила, что Белый дом изменит свой подход к процессу завершения между Россией и Украиной. Прежде всего, речь идет об уменьшении своей роли в этом вопросе.
Главные тезисы
- Дональд Трамп пока не хочет вводить новые санкции против России.
- Бремя завершения войны больше не будет на плечах США.
Штаты предупредили Киев и Москву о важных изменениях
С заявлением по этому поводу выступила спикер Государственного департамента Темми Брюс.
Она дала понять, что пока Трамп не намерен усиливать санкции против России, а продолжит активно использовать дипломатические инструменты.
Брюс официально подтвердила, что Штаты действительно намерены "изменить подход" к завершению российско-украинской войны.
По ее словам, пришло время, когда Киеву и Москве нужно презентовать и развить конкретные идеи на этом пути.
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