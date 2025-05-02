"Мы не будем посредниками". США обратились к Украине и РФ
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"Мы не будем посредниками". США обратились к Украине и РФ

Госдеп США
Штаты предупредили Киев и Москву о важных изменениях
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Команда американского лидера Дональда Трампа предупредила, что Белый дом изменит свой подход к процессу завершения между Россией и Украиной. Прежде всего, речь идет об уменьшении своей роли в этом вопросе.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп пока не хочет вводить новые санкции против России.
  • Бремя завершения войны больше не будет на плечах США.

Штаты предупредили Киев и Москву о важных изменениях

С заявлением по этому поводу выступила спикер Государственного департамента Темми Брюс.

Она дала понять, что пока Трамп не намерен усиливать санкции против России, а продолжит активно использовать дипломатические инструменты.

Брюс официально подтвердила, что Штаты действительно намерены "изменить подход" к завершению российско-украинской войны.

Мы не будем посредниками. Это то, что я упоминала во вторник. Характер того, как это изменится — это то, что мы все еще преданы этому делу и стремимся сделать и делаем то, что можем. Но мы не собираемся по первому зову летать по всему миру и быть медиатором встреч, это теперь между двумя сторонами, — объяснила пресс-секретарь Госдепа.

По ее словам, пришло время, когда Киеву и Москве нужно презентовать и развить конкретные идеи на этом пути.

Это будет их задачей, — заявила Брюс.

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