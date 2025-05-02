"Мы не будем посредниками". США обратились к Украине и РФ

Мы не будем посредниками. Это то, что я упоминала во вторник. Характер того, как это изменится — это то, что мы все еще преданы этому делу и стремимся сделать и делаем то, что можем. Но мы не собираемся по первому зову летать по всему миру и быть медиатором встреч, это теперь между двумя сторонами, — объяснила пресс-секретарь Госдепа.