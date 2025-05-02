Вэнс озвучил неутешительный прогноз по завершению войны РФ против Украины

По убеждению вице-президента США Джея Ди Венса, захватническая война, которую Россия уже более 11 лет ведет против Украины, не сможет завершиться в ближайшем будущем. Что важно понимать, это заявление идет в разрез с предыдущими обещаниями команда Дональда Трампа по поводу быстрого прекращения огня на фронте.

Команда Трампа дает задний ход

Вице-президент США не скрывает, что его прогнозы по завершению войны резко изменились на фоне последних событий.

Как известно, страна-агрессорка Россия не хочет останавливать огонь на фронте и договариваться с Украиной о конкретных решениях.

Это не закончится в ближайшее время, — предупредил Вэнс. Поделиться

По его словам, перед командой Трампа стоит ключевая задача — помочь России и Украине "найти компромисс" для окончания войны.

Вице-президент США в очередной раз обратил внимание на то, что только Киев и Москва должны прийти к согласию и остановить кровопролитие.

Да, конечно, украинцы возмущены тем, что к ним вторглись. Но будем ли мы продолжать терять тысячи и тысячи солдат в нескольких километрах территории тем или иным образом? Джей Ди Вэнс Вице-президент США