Вэнс озвучил неутешительный прогноз по завершению войны РФ против Украины
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Вэнс озвучил неутешительный прогноз по завершению войны РФ против Украины

Команда Трампа дает задний ход
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Источник:  Fox News

По убеждению вице-президента США Джея Ди Венса, захватническая война, которую Россия уже более 11 лет ведет против Украины, не сможет завершиться в ближайшем будущем. Что важно понимать, это заявление идет в разрез с предыдущими обещаниями команда Дональда Трампа по поводу быстрого прекращения огня на фронте.

Главные тезисы

  • Вэнс добавил, что США будут делать все возможное, чтобы Киев и Москва начали реальные переговоры.
  • Он подчеркнул, что сохраняет оптимизм в этой ситуации, несмотря на все имеющиеся вызовы.

Команда Трампа дает задний ход

Вице-президент США не скрывает, что его прогнозы по завершению войны резко изменились на фоне последних событий.

Как известно, страна-агрессорка Россия не хочет останавливать огонь на фронте и договариваться с Украиной о конкретных решениях.

Это не закончится в ближайшее время, — предупредил Вэнс.

По его словам, перед командой Трампа стоит ключевая задача — помочь России и Украине "найти компромисс" для окончания войны.

Вице-президент США в очередной раз обратил внимание на то, что только Киев и Москва должны прийти к согласию и остановить кровопролитие.

Да, конечно, украинцы возмущены тем, что к ним вторглись. Но будем ли мы продолжать терять тысячи и тысячи солдат в нескольких километрах территории тем или иным образом?

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

Как признался Вэнс, он до сих пор сохраняет оптимизм по поводу старта переговоров между Россией и Украиной.

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