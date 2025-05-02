Вэнс озвучил неутешительный прогноз по завершению войны РФ против Украины

По убеждению вице-президента США Джея Ди Венса, захватническая война, которую Россия уже более 11 лет ведет против Украины, не сможет завершиться в ближайшем будущем. Что важно понимать, это заявление идет в разрез с предыдущими обещаниями команда Дональда Трампа по поводу быстрого прекращения огня на фронте.
Главные тезисы
- Вэнс добавил, что США будут делать все возможное, чтобы Киев и Москва начали реальные переговоры.
- Он подчеркнул, что сохраняет оптимизм в этой ситуации, несмотря на все имеющиеся вызовы.
Команда Трампа дает задний ход
Вице-президент США не скрывает, что его прогнозы по завершению войны резко изменились на фоне последних событий.
Как известно, страна-агрессорка Россия не хочет останавливать огонь на фронте и договариваться с Украиной о конкретных решениях.
По его словам, перед командой Трампа стоит ключевая задача — помочь России и Украине "найти компромисс" для окончания войны.
Вице-президент США в очередной раз обратил внимание на то, что только Киев и Москва должны прийти к согласию и остановить кровопролитие.
Как признался Вэнс, он до сих пор сохраняет оптимизм по поводу старта переговоров между Россией и Украиной.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-