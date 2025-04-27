В Сенате США обратились к Трампу после критики Путина

После того, как президент США Дональд Трамп подверг критике российского диктатора Владимира Путина за удары по Украине, к американскому лидеру публично обратился сенатор-республиканец Линдси Грэм. Последний напомнил главе Белого дома о своем законопроекте, предусматривающем введение вторичных пошлин на импорт нефти, газа, урана и других продуктов из России.
Главные тезисы
Главные тезисы:
- Грэм призывает наказать Россию санкциями, если она не захочет окончить войну против Украины.
- По его словам, Сенат готов поддержать данное решение.
Грэм просит Трампа не медлить с санкциями против РФ
26 апреля, после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, президент США предположил, что Путин "водит его за нос" и на самом деле не хочет завершить войну.
На этом фоне Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями.
Реагируя на это заявление, Грэм подчеркнул, что ценит усилия главы Белого дома и его администрации, ведь они, мол, "работают над тем, чтобы честным и справедливым образом положить конец войне в Украине, развязанной варварским вторжением Путина".
Он также подтвердил, что Сенат США настроен двигаться в этом направлении.
По словам Грэма, он сделает это подавляющим большинством голосов, если Россия не примет честный, справедливый и крепкий мир.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-