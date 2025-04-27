В Сенате США обратились к Трампу после критики Путина

После того, как президент США Дональд Трамп подверг критике российского диктатора Владимира Путина за удары по Украине, к американскому лидеру публично обратился сенатор-республиканец Линдси Грэм. Последний напомнил главе Белого дома о своем законопроекте, предусматривающем введение вторичных пошлин на импорт нефти, газа, урана и других продуктов из России.

Грэм просит Трампа не медлить с санкциями против РФ

26 апреля, после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, президент США предположил, что Путин "водит его за нос" и на самом деле не хочет завершить войну.

На этом фоне Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями.

Реагируя на это заявление, Грэм подчеркнул, что ценит усилия главы Белого дома и его администрации, ведь они, мол, "работают над тем, чтобы честным и справедливым образом положить конец войне в Украине, развязанной варварским вторжением Путина".

Что касается дополнительных санкций в отношении путинской России, я представил законопроект, поддержанный почти 60 членами обеих партий, предусматривающий введение вторичных пошлин на импорт нефти, газа, урана и других продуктов из России. Линдси Грэм Сенатор-республиканец

Он также подтвердил, что Сенат США настроен двигаться в этом направлении.

По словам Грэма, он сделает это подавляющим большинством голосов, если Россия не примет честный, справедливый и крепкий мир.