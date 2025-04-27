У Сенаті США звернулися до Трампа після критики Путіна

Після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за удари по Україні, до американського лідера публічно звернувся сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Останній нагадав очільнику Білого дому про свій законопроєкт, який передбачає введення вторинних мит на імпорт нафти, газу, урану та інших продуктів із Росії.

Грем просить Трампа не зволікати з санкціями проти РФ

26 квітня, після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, президент США припустив, що Путін “морочить йому голову” та насправді не хоче завершити війну.

На цьому тлі Дональд Трамп пригрозив Росії новими санкціями.

Реагуючи на цю заяву, Грем наголосив, що цінує зусилля очільника Білого дому і його адміністрації, адже вони, мовляв, "працюють над тим, щоб чесним і справедливим чином покласти край війні в Україні, розв'язаній варварським вторгненням Путіна".

Що стосується додаткових санкцій щодо путінської Росії, я представив законопроєкт, підтриманий майже 60 членами обох партій, який передбачає введення вторинних мит на імпорт нафти, газу, урану та інших продуктів із Росії. Ліндсі Грем Сенатор-республіканець

Він також підтвердив, що Сенат США налаштований рухатися в цьому напрямку.

За словами Грема, він зробить це переважною більшістю голосів, якщо Росія не прийме чесний, справедливий і міцний мир.