Росія атакувала кілька регіонів України — 6 загиблих і багато поранених

Російські загарбники вбила чотирьох людей у Донецькій області та одну в Херсонській. Окрім того, відомо про загиблого у Павлограді Дніпропетровської області.

Росія продовжує вбивати мирних українців

Як повідомляє Донецька ОВА, протягом минулої доби солдати РФ забрали життя у чотирьох мешканців Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 в Новоекономічному і Зорі.

Окрім того, вказано, що ще 17 людей в області за добу дістали поранення, зокрема 7 у Костянтинівці.

Ще по 4 поранених у Новоекономічному та Никанорівці, по одному в Зорі та Сіверську. Поширити

Згідно з останніми даними, у Херсонській області одна людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

Внаслідок російської атаки дронами в Павлограді Дніпропетровської області загинув чоловік, а також постраждала 14-річна дівчина.