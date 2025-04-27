Росія атакувала кілька регіонів України — 6 загиблих і багато поранених

Російські загарбники вбила чотирьох людей у Донецькій області та одну в Херсонській. Окрім того, відомо про загиблого у Павлограді Дніпропетровської області.
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Головні тези:
- Протягом доби 17 людей в Донецькій області дістали поранення.
- У Павлограді пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель.
Росія продовжує вбивати мирних українців
Як повідомляє Донецька ОВА, протягом минулої доби солдати РФ забрали життя у чотирьох мешканців Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 в Новоекономічному і Зорі.
Окрім того, вказано, що ще 17 людей в області за добу дістали поранення, зокрема 7 у Костянтинівці.
Згідно з останніми даними, у Херсонській області одна людина загинула, ще 5 — дістали поранення.
Внаслідок російської атаки дронами в Павлограді Дніпропетровської області загинув чоловік, а також постраждала 14-річна дівчина.
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