Росія атакувала кілька регіонів України — 6 загиблих і багато поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала кілька регіонів України — 6 загиблих і багато поранених

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Росія продовжує вбивати мирних українців
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Російські загарбники вбила чотирьох людей у Донецькій області та одну в Херсонській. Окрім того, відомо про загиблого у Павлограді Дніпропетровської області.

Головні тези:

Головні тези:

  • Протягом доби 17 людей в Донецькій області дістали поранення.
  • У Павлограді пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель.

Росія продовжує вбивати мирних українців

Як повідомляє Донецька ОВА, протягом минулої доби солдати РФ забрали життя у чотирьох мешканців Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 в Новоекономічному і Зорі.

Окрім того, вказано, що ще 17 людей в області за добу дістали поранення, зокрема 7 у Костянтинівці.

Ще по 4 поранених у Новоекономічному та Никанорівці, по одному в Зорі та Сіверську.

Згідно з останніми даними, у Херсонській області одна людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

Внаслідок російської атаки дронами в Павлограді Дніпропетровської області загинув чоловік, а також постраждала 14-річна дівчина.

Вночі ворог вкотре скерував на область безпілотники. 13 з них знищили оборонці неба. Але, на жаль, є і наслідки. Через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина. Вона під наглядом лікарів

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

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