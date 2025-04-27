Россия атаковала несколько регионов Украины — 6 погибших и много раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала несколько регионов Украины — 6 погибших и много раненых

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россия продолжает убивать мирных украинцев
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Российские захватчики убили четырех человек в Донецкой области и одного в Херсонской. Кроме того, известно о погибшем в Павлограде Днепропетровской области.

Главные тезисы

Главные тезисы:

  • В течение суток 17 человек в Донецкой области получили ранения.
  • В Павлограде повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий.

Россия продолжает убивать мирных украинцев

Как сообщает Донецкая ОВА, за прошедшие сутки солдаты РФ унесли жизни четырех жителей области: 2 в Константиновке, по 1 в Новоэкономическом и Заре.

Кроме того, указано, что еще 17 человек в области за сутки получили ранения, в том числе 7 в Константиновке.

Еще по 4 раненых в Новоэкономическом и Никаноровке, по одному в Заре и Северском.

Согласно последним данным, в Херсонской области один человек погиб, еще 5 — получили ранения.

В результате российской атаки дронами в Павлограде Днепропетровской области погиб мужчина, а также пострадала 14-летняя девушка.

Ночью враг еще раз направил на область беспилотники. 13 из них уничтожили защитники неба. Но, к сожалению, есть и последствия. Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она под наблюдением врачей

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

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