Россия атаковала несколько регионов Украины — 6 погибших и много раненых

Российские захватчики убили четырех человек в Донецкой области и одного в Херсонской. Кроме того, известно о погибшем в Павлограде Днепропетровской области.
Главные тезисы
Главные тезисы:
- В течение суток 17 человек в Донецкой области получили ранения.
- В Павлограде повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий.
Россия продолжает убивать мирных украинцев
Как сообщает Донецкая ОВА, за прошедшие сутки солдаты РФ унесли жизни четырех жителей области: 2 в Константиновке, по 1 в Новоэкономическом и Заре.
Кроме того, указано, что еще 17 человек в области за сутки получили ранения, в том числе 7 в Константиновке.
Согласно последним данным, в Херсонской области один человек погиб, еще 5 — получили ранения.
В результате российской атаки дронами в Павлограде Днепропетровской области погиб мужчина, а также пострадала 14-летняя девушка.
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