Россия увеличила производство баллистических ракет — помогает КНДР

Военная промышленность КНДР стала филиалом российского ВПК

Россия производит больше баллистических ракет "Искандер" в год, чем американский ВПК успевает изготовить перехватных ракет для этих "Искандеров". Условно говоря, россияне производят 750 ракет, а американцы — 650.

Также есть неприятный нюанс: США зависят от Китая в снабжении редкоземельных металлов для этих ракет. Поэтому вопрос, сколько ракет американская оборонка сможет изготовить в этом году.

По словам военного эксперта, пока нет открытых данных о северокорейских ракетах, но уже есть подтверждение, что северокорейская оборонная промышленность работает как филиал российской.

То есть Северная Корея производит свои ракеты по материалам, технологиям и чертежам, которые получает от России. Почему в официальных отчетах подписывают "Искандер — KN-23"? Потому что это одно и то же изделие, изготовленное в разных уголках мира. В России это ближе к Уралу, в Северной Корее — на полуострове. То есть это одна и та же ракета, к сожалению. Поделиться

К слову, Президент Владимир Зеленский сообщил, что по предварительной информации, Россия применила северокорейскую баллистическую ракету во время атаки на Киев 24 апреля.