Россия увеличила производство баллистических ракет — помогает КНДР

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевски отметил, что северокорейская оборонная промышленность функционирует как филиал российской.
Главные тезисы
- Сотрудничество оборонных промышленностей России и КНДР увеличивает производство баллистических ракет “Искандер”, что ведет к росту военных усилий на мировом рынке.
- Российская промышленность превосходит американскую в изготовлении перехватывающих ракет для 'Искандеров', что создает дисбаланс в военном равновесии.
- США зависят от поставок редкоземельных металлов из Китая для ракет, что может повлиять на их способность производить аналогичное вооружение.
Военная промышленность КНДР стала филиалом российского ВПК
Россия производит больше баллистических ракет "Искандер" в год, чем американский ВПК успевает изготовить перехватных ракет для этих "Искандеров". Условно говоря, россияне производят 750 ракет, а американцы — 650.
Также есть неприятный нюанс: США зависят от Китая в снабжении редкоземельных металлов для этих ракет. Поэтому вопрос, сколько ракет американская оборонка сможет изготовить в этом году.
По словам военного эксперта, пока нет открытых данных о северокорейских ракетах, но уже есть подтверждение, что северокорейская оборонная промышленность работает как филиал российской.
К слову, Президент Владимир Зеленский сообщил, что по предварительной информации, Россия применила северокорейскую баллистическую ракету во время атаки на Киев 24 апреля.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-