Россия увеличила производство баллистических ракет — помогает КНДР
Категория
Мир
Дата публикации

Россия увеличила производство баллистических ракет — помогает КНДР

ракета
Читати українською
Источник:  Эспрессо

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевски отметил, что северокорейская оборонная промышленность функционирует как филиал российской.

Главные тезисы

  • Сотрудничество оборонных промышленностей России и КНДР увеличивает производство баллистических ракет “Искандер”, что ведет к росту военных усилий на мировом рынке.
  • Российская промышленность превосходит американскую в изготовлении перехватывающих ракет для 'Искандеров', что создает дисбаланс в военном равновесии.
  • США зависят от поставок редкоземельных металлов из Китая для ракет, что может повлиять на их способность производить аналогичное вооружение.

Военная промышленность КНДР стала филиалом российского ВПК

Россия производит больше баллистических ракет "Искандер" в год, чем американский ВПК успевает изготовить перехватных ракет для этих "Искандеров". Условно говоря, россияне производят 750 ракет, а американцы — 650.

Также есть неприятный нюанс: США зависят от Китая в снабжении редкоземельных металлов для этих ракет. Поэтому вопрос, сколько ракет американская оборонка сможет изготовить в этом году.

По словам военного эксперта, пока нет открытых данных о северокорейских ракетах, но уже есть подтверждение, что северокорейская оборонная промышленность работает как филиал российской.

То есть Северная Корея производит свои ракеты по материалам, технологиям и чертежам, которые получает от России. Почему в официальных отчетах подписывают "Искандер — KN-23"? Потому что это одно и то же изделие, изготовленное в разных уголках мира. В России это ближе к Уралу, в Северной Корее — на полуострове. То есть это одна и та же ракета, к сожалению.

К слову, Президент Владимир Зеленский сообщил, что по предварительной информации, Россия применила северокорейскую баллистическую ракету во время атаки на Киев 24 апреля.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР значительно усилила военную помощь России — что известно
Ын
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ раскрыли колоссальные масштабы помощи КНДР для России
Военная помощь КНДР для России усиливается
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР заработала почти 20 млрд долл на поставках вооружения России
Ким

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?