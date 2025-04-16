СМИ раскрыли колоссальные масштабы помощи КНДР для России

В рамках нового расследования Reuters и Британского аналитического центра стало известно, что за последние полтора года режим диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына передал России минимум 4 миллиона артиллерийских снарядов, которые россияне активно используют в войне против Украины.

Военная помощь КНДР для России усиливается

Как удалось узнать журналистам, поставки проходят массово и системно.

Что важно понимать, речь идет не только о морских, но и о железнодорожных маршрутах.

В рамках нового расследования были подтверждены 64 рейса в северокорейский порт "Раджин", совершенные с сентября 2023 года по март 2025 года четырьмя контейнеровозами под российским флагом — Angara, Maria, Maia-1 и Lady R — в российские порты "Восточный" и "Дунай".

Журналисты и аналитики зафиксировали поставки около 16 тысяч контейнеров с северокорейскими снарядами и другими боеприпасами.

Именно их по железной дороге транспортировали на склады вблизи украинской границы.

Что важно понимать, подтвердить факт наличия боеприпасов внутри каждого транспортного контейнера невозможно.

Несмотря на это, аналитики решили определить так называемый "консервативный диапазон" — речь идет об от 4 до 6 миллионов артиллерийских снарядов.

Инфографика: Reuters

Нельзя также игнорировать тот факт, что КНДР активно снабжает России РСЗО, самоходные артиллерийские установки и баллистические ракеты.