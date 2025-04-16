Соглашение о недрах. Украина добилась своего от США
Категория
Экономика
Дата публикации

Соглашение о недрах. Украина добилась своего от США

Украина продолжает отстаивать свои интересы
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать инсайдерам Bloomberg, команда президента США Дональда Трампа в конце концов смягчила требования о возвращении помощи от Украины во время переговоров по соглашению об ископаемых.

Главные тезисы

  • Оценка размера помощи США для Украины снизили с 300 млрд до 100 млрд.
  • Кабинет Министров Украины воздерживается от комментариев до принятия соглашения.

Украина продолжает отстаивать свои интересы

Согласно данным анонимных источников, после последнего раунда переговоров в Вашингтоне команда американского лидера Дональда Трампа снизила свою оценку размера помощи, которую Штаты передали Украине в течение последних трех лет полномасштабной войны.

Инсайдеры утверждают, что Вашингтон снизил свою оценку с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов.

Что важно понимать, это уже очень близко к оценке официального Киева — более 90 млрд долларов.

По словам журналистов, Кабинет Министров Украины не захотел комментировать ситуацию до подписания соглашения.

Кроме того, отмечено, что Белый дом и Министерство финансов США не ответили на запросы о комментариях.

С заявлением по этому поводу выступил спикер американского Минфина.

Он официально подтвердил, что переговоры на техническом уровне были очень продуктивными.

По словам спикера, Киев и Вашингтон питают надежду на быстрое завершение переговоров.

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