Соглашение о недрах. Украина добилась своего от США

Как удалось узнать инсайдерам Bloomberg, команда президента США Дональда Трампа в конце концов смягчила требования о возвращении помощи от Украины во время переговоров по соглашению об ископаемых.

Украина продолжает отстаивать свои интересы

Согласно данным анонимных источников, после последнего раунда переговоров в Вашингтоне команда американского лидера Дональда Трампа снизила свою оценку размера помощи, которую Штаты передали Украине в течение последних трех лет полномасштабной войны.

Инсайдеры утверждают, что Вашингтон снизил свою оценку с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов.

Что важно понимать, это уже очень близко к оценке официального Киева — более 90 млрд долларов.

По словам журналистов, Кабинет Министров Украины не захотел комментировать ситуацию до подписания соглашения.

Кроме того, отмечено, что Белый дом и Министерство финансов США не ответили на запросы о комментариях.

С заявлением по этому поводу выступил спикер американского Минфина.

Он официально подтвердил, что переговоры на техническом уровне были очень продуктивными.

По словам спикера, Киев и Вашингтон питают надежду на быстрое завершение переговоров.