Украина станет членом НАТО, но есть одно "но"

Вступление Украины в Альянс остается необратимым, несмотря на это, оно не будет элементом потенциального мирного соглашения с Россией. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Украину и встречи с главой государства Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Вступление Украины в НАТО не предполагает потенциальных мирных соглашений с Россией.
- Главная цель членов Альянса заключается в обеспечении подлинного мира для Украины.
Ротте расставил все точки над "i"
Генсек НАТО успокоил украинцев, отметив, что решение Вашингтонского саммита 2024 года, согласно которому путь Украины к членству в Альянсе необратим, не потеряет своей силы.
Как отметил генсек Альянса, ключевая цель союзников Киева — обеспечить для Украины "настоящий мир".
На этом пути нельзя соглашаться на временную заморозку войны, подобную Минским договоренностям.
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