Украина станет членом НАТО, но есть одно "но"

Вступление Украины в Альянс остается необратимым, несмотря на это, оно не будет элементом потенциального мирного соглашения с Россией. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Украину и встречи с главой государства Владимиром Зеленским.

Ротте расставил все точки над "i"

Генсек НАТО успокоил украинцев, отметив, что решение Вашингтонского саммита 2024 года, согласно которому путь Украины к членству в Альянсе необратим, не потеряет своей силы.

Путь Украины в НАТО необратим. Таков был результат Вашингтонского саммита, и ничего не изменилось. Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения. Марк Рютте Генсек НАТО

Как отметил генсек Альянса, ключевая цель союзников Киева — обеспечить для Украины "настоящий мир".

На этом пути нельзя соглашаться на временную заморозку войны, подобную Минским договоренностям.