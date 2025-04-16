Украина станет членом НАТО, но есть одно "но"
Категория
Политика
Дата публикации

Украина станет членом НАТО, но есть одно "но"

Ротте расставил все точки над "i"
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Вступление Украины в Альянс остается необратимым, несмотря на это, оно не будет элементом потенциального мирного соглашения с Россией. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Украину и встречи с главой государства Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • Вступление Украины в НАТО не предполагает потенциальных мирных соглашений с Россией.
  • Главная цель членов Альянса заключается в обеспечении подлинного мира для Украины.

Ротте расставил все точки над "i"

Генсек НАТО успокоил украинцев, отметив, что решение Вашингтонского саммита 2024 года, согласно которому путь Украины к членству в Альянсе необратим, не потеряет своей силы.

Путь Украины в НАТО необратим. Таков был результат Вашингтонского саммита, и ничего не изменилось. Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Как отметил генсек Альянса, ключевая цель союзников Киева — обеспечить для Украины "настоящий мир".

На этом пути нельзя соглашаться на временную заморозку войны, подобную Минским договоренностям.

Конечно, то, над чем работает американский президент, это приведение Украины к крепкому длительному миру. То есть не к Минску-3, а к настоящему прекращению огня и мирному соглашению, — добавил Марк Рютте.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО предупреждают о новых планах Путина относительно ядерного оружия
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц высказал свою позицию насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
Мерц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек НАТО Рютте приехал в Украину — видео
Владимир Зеленский
Что известно о визите Рютте в Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?