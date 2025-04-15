Генсек НАТО Рютте приехал в Украину — видео
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Политика
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Генсек НАТО Рютте приехал в Украину — видео

Владимир Зеленский
Что известно о визите Рютте в Украину
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15 апреля стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Украину, где встретился с главой государства Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • Глава государства показал, каким был визит генсека НАТО в Одессу.
  • Владимир Зеленский сообщил отличные новости от союзников Киева.

Что известно о визите Рютте в Украину

По словам украинского лидера, он и генсек НАТО посетили одно из медицинских учреждений Одессы, где восстанавливаются после ранения украинские защитники и защитницы.

В ходе визита они пообщались с воинами и медиками об условиях лечения.

Владимир Зеленский выразил им благодарность за службу и защиту Украины, пожелал скорейшего выздоровления и отметил орденами "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.

Также украинский лидер поблагодарил боевых медиков и вручил им ордена Богдана Хмельницкого и княгини Ольги III степени, Даниила Галицкого и медаль «За военную службу Украине».

Вы для нас очень важные люди. Спасибо за сохранение всех жизней. Берегите, пожалуйста, себя. За каждую минуту, за каждую операцию, за все ваше время с начала войны Украина благодарна вам.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Зеленского, Британия, Франция и другие страны НАТО уже активно готовят основу для контингента безопасности.

Важно, чтобы мы были быстрыми и результативными в этом процессе, — подчеркнул глава государства.

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