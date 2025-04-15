В Германии усиливается раскол касательно поставок Украине Taurus
Категория
Политика
Дата публикации

В Германии усиливается раскол касательно поставок Украине Taurus

Писториус выступил с новым заявлением по поводу Taurus
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Источник:  Tagesschau

Недавно будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что готов поддержать предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, если это решение будет согласовано с европейскими союзниками. Однако министр обороны Германии Борис Писториус до сих пор опасается последствий такого шага.

Главные тезисы

  • Борис Писториус отмечает, что существуют как положительные, так и отрицательные аргументы относительно предоставления Украине немецких ракет.
  • Он дал понять, что пока не поддерживает позицию Мерца в этом вопросе.

Писториус выступил с новым заявлением по поводу Taurus

Я не знаю ни одного европейского партнера, у которого такая система. Поэтому координация — это другое дело.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны ФРГ

Таким образом глава оборонного ведомства Германии прокомментировал новое заявление лидера ХДС Фридриха Мерца о том, что он хочет поставить поставки в зависимость от европейских союзников.

Более того, указано, что Борис Писториус отрицал утверждение о том, что он всегда был сторонником такой помощи:

Я никогда этого не говорил, — уверяет немецкий министр.

По его словам, действительно есть веские аргументы в пользу поставок Taurus.

Однако он добавил, что существуют также "много веских аргументов против".

Писториус утверждает, что только некоторые из них можно обсуждать публично.

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