В Германии усиливается раскол касательно поставок Украине Taurus

Недавно будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что готов поддержать предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, если это решение будет согласовано с европейскими союзниками. Однако министр обороны Германии Борис Писториус до сих пор опасается последствий такого шага.
Главные тезисы
- Борис Писториус отмечает, что существуют как положительные, так и отрицательные аргументы относительно предоставления Украине немецких ракет.
- Он дал понять, что пока не поддерживает позицию Мерца в этом вопросе.
Писториус выступил с новым заявлением по поводу Taurus
Таким образом глава оборонного ведомства Германии прокомментировал новое заявление лидера ХДС Фридриха Мерца о том, что он хочет поставить поставки в зависимость от европейских союзников.
Более того, указано, что Борис Писториус отрицал утверждение о том, что он всегда был сторонником такой помощи:
По его словам, действительно есть веские аргументы в пользу поставок Taurus.
Однако он добавил, что существуют также "много веских аргументов против".
Писториус утверждает, что только некоторые из них можно обсуждать публично.
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