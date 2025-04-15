Евросоюз готовит "план Б" для сохранения санкций против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Евросоюз готовит "план Б" для сохранения санкций против РФ

Что известно о новом плане ЕС
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Источник:  Радио Свобода

Как утверждает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, юристы в Европейском Союзе уже активно работают над "планом Б", который позволит обойти вето Венгрии на продление в июне санкций против страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Европейские санкции состоят из решения и постановления.
  • Этот момент хотят использовать, чтобы обхитрить Орбана и его команду.

Что известно о новом плане ЕС

Как удалось узнать журналисту, впервые об этой идее заговорили еще во время переговоров перед мартовским продлением санкций.

Несмотря на это, до сих пор остаются сомнения, насколько она является удачной с юридической точки зрения.

Что важно понимать, европейские санкции де-факто состоят из двух документов: решения и постановления.

Рикард Джозвяк обращает внимание на то, что тексты практически одинаковы и действуют вместе (страны согласовывают и принимают решение, выполняемое через постановление).

Именно действие постановления нужно единогласно продлевать каждые шесть месяцев — но не решение: решение остается в силе до тех пор, пока не соберется квалифицированное большинство голосов для его отмены.

По словам авторов нового плана, именно это можно использовать для того, чтобы проигнорировать блокировку Венгрией продления действия постановления и оставить санкции в силе.

Что важно понимать, это решение рассматривается как "временная и крайняя мера", поскольку венгерский лидер Виктор Орбан и его приспешники могут подать в суд.

Именно поэтому в Евросоюзе осознают, что юридически решение не безупречно.

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