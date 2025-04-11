Зеленский ввел санкции против российских пропагандистских организаций и медиа
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский ввел санкции против российских пропагандистских организаций и медиа

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских пропагандистских медиа и организаций. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".

Главные тезисы

  • Зеленский усиливает давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, блокируя их деятельность.
  • Санкции коснулись известных фигур пропаганды, включая Александра Сладкова и Арину Шарапову, а также российских юридических лиц.
  • Организация “Другая Украина”, основанная Виктором Медведчуком, также оказалась под санкциями.

Зеленский принял санкции против пропагандистов РФ

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте президента Украины.

Так, санкции ввели против:

  • российского пропагандиста и корреспондента "Россия 1" Александра Сладкова,

  • российской журналистки и пропагандистки Арины Шараповой,

  • украинского политтехнолога и пророссийского пропагандиста Вадима Карасева,

  • российского продюсера украинского происхождения Юры Бардаша.

Также Зеленский ввел санкции против российских юридических лиц, ведущих пропагандистскую деятельность на временно оккупированных территориях, как "Херсонка.Ру", "Реадовка.Ру", "Правда.Ру", "Телерадиокомпания "Таврия" и т.д.

Усиливаем давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

"Другая Украина" — общественная нерелигиозная организация в России, которую основал Виктор Медведчук. В "Другой Украине" присоединяются политические комментаторы с уже закрытых пророссийских телеканалов, депутаты местных советов от ОПЗЖ и обвиняемые в государственной измене и сепаратизме политтехнологи.

Санкции также введены против белорусских пропагандистских организаций.

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