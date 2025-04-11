Зеленский ввел санкции против российских пропагандистских организаций и медиа

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских пропагандистских медиа и организаций. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".
Главные тезисы
- Зеленский усиливает давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, блокируя их деятельность.
- Санкции коснулись известных фигур пропаганды, включая Александра Сладкова и Арину Шарапову, а также российских юридических лиц.
- Организация “Другая Украина”, основанная Виктором Медведчуком, также оказалась под санкциями.
Зеленский принял санкции против пропагандистов РФ
Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте президента Украины.
Так, санкции ввели против:
российского пропагандиста и корреспондента "Россия 1" Александра Сладкова,
российской журналистки и пропагандистки Арины Шараповой,
украинского политтехнолога и пророссийского пропагандиста Вадима Карасева,
российского продюсера украинского происхождения Юры Бардаша.
Также Зеленский ввел санкции против российских юридических лиц, ведущих пропагандистскую деятельность на временно оккупированных территориях, как "Херсонка.Ру", "Реадовка.Ру", "Правда.Ру", "Телерадиокомпания "Таврия" и т.д.
"Другая Украина" — общественная нерелигиозная организация в России, которую основал Виктор Медведчук. В "Другой Украине" присоединяются политические комментаторы с уже закрытых пророссийских телеканалов, депутаты местных советов от ОПЗЖ и обвиняемые в государственной измене и сепаратизме политтехнологи.
Санкции также введены против белорусских пропагандистских организаций.
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