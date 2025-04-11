Зеленский ввел санкции против российских пропагандистских организаций и медиа

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских пропагандистских медиа и организаций. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".

Зеленский принял санкции против пропагандистов РФ

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте президента Украины.

Так, санкции ввели против:

российского пропагандиста и корреспондента "Россия 1" Александра Сладкова,

российской журналистки и пропагандистки Арины Шараповой,

украинского политтехнолога и пророссийского пропагандиста Вадима Карасева,

российского продюсера украинского происхождения Юры Бардаша.

Также Зеленский ввел санкции против российских юридических лиц, ведущих пропагандистскую деятельность на временно оккупированных территориях, как "Херсонка.Ру", "Реадовка.Ру", "Правда.Ру", "Телерадиокомпания "Таврия" и т.д.

Усиливаем давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте. Владимир Зеленский Президент Украины

"Другая Украина" — общественная нерелигиозная организация в России, которую основал Виктор Медведчук. В "Другой Украине" присоединяются политические комментаторы с уже закрытых пророссийских телеканалов, депутаты местных советов от ОПЗЖ и обвиняемые в государственной измене и сепаратизме политтехнологи.