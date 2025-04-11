Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистських організацій та медіа

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти російських пропагандистських медіа та організацій. Серед них проєкт Віктора Медведчука "Другая Украина".

Зеленський ухвалив санкції проти пропагандистів РФ

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті президента України.

Так, санкції запровадили проти:

російського пропагандиста та кореспондента “Россия 1” Олександра Сладкова,

російської журналістки та пропагандистки Аріни Шарапової,

українського політтехнолога і проросійського пропагандиста Вадима Карасьова,

російського продюсера українського походження Юри Бардаша тощо.

Також Зеленський запровадив санкції проти російських юридичних осіб, які ведуть пропагандистську діяльність на тимчасово окупованих територіях, як "Херсонка.Ру", "Реадовка.Ру", "Правда.Ру", "Телерадиокомпания "Таврия" тощо.

Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті. Володимир Зеленський Президент України

"Другая Украина" — громадська нерелігійна організація в Росії, яку заснував Віктор Медведчук. До "Другой Украины" долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.