Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистських організацій та медіа

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти російських пропагандистських медіа та організацій. Серед них проєкт Віктора Медведчука "Другая Украина".
Головні тези:
- Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти російських пропагандистських медіа та організацій.
- Санкції охопили таких пропагандистів, як Олександр Сладков, Аріна Шарапова, Вадим Карасьов, Юрій Бардаш та інші.
- Політична організація “Другая Украина”, заснована Віктором Медведчуком, також опинилася під санкціями.
Зеленський ухвалив санкції проти пропагандистів РФ
Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті президента України.
Так, санкції запровадили проти:
російського пропагандиста та кореспондента “Россия 1” Олександра Сладкова,
російської журналістки та пропагандистки Аріни Шарапової,
українського політтехнолога і проросійського пропагандиста Вадима Карасьова,
російського продюсера українського походження Юри Бардаша тощо.
Також Зеленський запровадив санкції проти російських юридичних осіб, які ведуть пропагандистську діяльність на тимчасово окупованих територіях, як "Херсонка.Ру", "Реадовка.Ру", "Правда.Ру", "Телерадиокомпания "Таврия" тощо.
"Другая Украина" — громадська нерелігійна організація в Росії, яку заснував Віктор Медведчук. До "Другой Украины" долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.
Санкції запроваджені також проти білоруських пропагандистських організацій.
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