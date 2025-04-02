Допомагали Росії перевозити крадене українське зерно. США ухвалили санкції проти злочинної мережі

Міністерство фінансів США 2 квітня оголосило про санкції проти мережі фізичних та юридичних осіб, яку використовували хусити в Ємені для закупівлі зброї та військових технологій.
Головні тези:
- США ввели санкції проти мережі, яка допомагала хуситам в Ємені закуповувати зброю та технології.
- Під санкціями опинилися бізнесмени з Афганістану та компанія з Гонконгу, які були причетні до закупівлі українського зерна та інших товарів для хуситів.
- Хусити продовжують співпрацювати з мережею для забезпечення терористичної військової машини.
США наклали санкції на партнерів єменських хуситів
Мережа, на яку США накладають санкції, допомогла хуситам закупити в Росії "товарів на десятки мільйонів доларів, зокрема зброю та секретні технології, а також вкрадене українське зерно".
Під санкції потрапили два бізнесмени з Афганістану та компанія з Гонконгу, чиє російське судно возило крадене українське зерно, а також нинішній та колишній капітани судна — обидва громадяни Росії.
Додатково під санкції потрапив іранський бізнесмен, що нині мешкає в Туреччині — він співпрацює з відповідальним за фінансування в хуситів Саїдом аль-Джамалем, який уже перебуває під обмеженнями США.
До списку санкцій потрапили:
Юрій Бєляков;
В'ячеслав Віданов;
Сохраб Гайрат;
Ушанг Гайрат;
ТОВ "Едісон";
ТОВ "Колібрі Груп";
ТОВ "Скай Фрейм";
AM Asia M6 Ltd (Гонконг);
балкер під прапором Росії AM Theseus
Санкції запроваджено щодо осіб, які пов'язані з іранським фінансистом та головою мережі підставних компаній та судів Саїдом аль-Джамалем. Зокрема Бєляков та Віданов - це капітани судна Theseus , воно відоме також як Zafar, і постачало українське зерно з окупованого Криму.
Інші - це уродженці Афганістану Ушанг та Сохраб Гайрат, які мають російське громадянство. Вони є засновниками "Скай Фрейм" та "Колібрі груп".
У санкційному списку опинилась і Катерина Ротенберг, дружина російського мільярдера Бориса Ротенберга, яка потрапила до списку у березні 2022 року. Однак це рішення у Мінфіні США не пояснили.
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