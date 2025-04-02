Допомагали Росії перевозити крадене українське зерно. США ухвалили санкції проти злочинної мережі

Міністерство фінансів США 2 квітня оголосило про санкції проти мережі фізичних та юридичних осіб, яку використовували хусити в Ємені для закупівлі зброї та військових технологій.

США наклали санкції на партнерів єменських хуситів

Мережа, на яку США накладають санкції, допомогла хуситам закупити в Росії "товарів на десятки мільйонів доларів, зокрема зброю та секретні технології, а також вкрадене українське зерно".

Під санкції потрапили два бізнесмени з Афганістану та компанія з Гонконгу, чиє російське судно возило крадене українське зерно, а також нинішній та колишній капітани судна — обидва громадяни Росії.

Додатково під санкції потрапив іранський бізнесмен, що нині мешкає в Туреччині — він співпрацює з відповідальним за фінансування в хуситів Саїдом аль-Джамалем, який уже перебуває під обмеженнями США.

Хусити продовжують покладатися на Саїда аль-Джамаля та його мережу для придбання критично важливих товарів для забезпечення терористичної військової машини угруповання, — прокоментував міністр фінансів США Скотт Бессент. Поширити

До списку санкцій потрапили:

Юрій Бєляков;

В'ячеслав Віданов;

Сохраб Гайрат;

Ушанг Гайрат;

ТОВ "Едісон";

ТОВ "Колібрі Груп";

ТОВ "Скай Фрейм";

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

балкер під прапором Росії AM Theseus

Санкції запроваджено щодо осіб, які пов'язані з іранським фінансистом та головою мережі підставних компаній та судів Саїдом аль-Джамалем. Зокрема Бєляков та Віданов - це капітани судна Theseus , воно відоме також як Zafar, і постачало українське зерно з окупованого Криму.

Інші - це уродженці Афганістану Ушанг та Сохраб Гайрат, які мають російське громадянство. Вони є засновниками "Скай Фрейм" та "Колібрі груп".

У санкційному списку опинилась і Катерина Ротенберг, дружина російського мільярдера Бориса Ротенберга, яка потрапила до списку у березні 2022 року. Однак це рішення у Мінфіні США не пояснили.