Хусити у Ємені вперші за останні 2 тижні поцілили ракетою у контейнеровоз "Groton" під прапором Ліберії, який прямував через Аденську затоку.

Що відомо про поновлення хуситами атак на кораблі у Червоному морі

За інформацією журналістів видання, контейнеровоз "Groton" прямував з порту Фуджейра в ОАЕ у Джеду в Саудівській Аравії.

Підкреслюється, що ракетну атаку було здійснено приблизно за 225 кілометрів від Адена, де раніше фіксувались численні атаки хуситів.

Відомо, що ракета влучила у контейнеровоз трохи вище ватерлінії і завдала незначних пошкоджень.

Екіпаж судна не постраждав, а сам корабель попрямував до найближчого порту.

Відповідальність за атаку хуситів підтвердив їхній військовий представник, бригадний генерал Яхья Сарі.

Що відомо про останніх атаки хуситів по кораблях у Червоному морі

Зазначається, що атака по судну "Groton" стала першою за останні 2 тижні після серії авіаударів ізраїльської авіації по позиціях бойовиків.

Хусити не пояснили двотижневу паузу в своїх атаках на судна у Червоному морі. Схоже сповільнення нападів спостерігалося у листопаді через війну Ізраїлю проти ХАМАСу у Смузі Гази.

Єменські бойовики, підконтрольні Ірану, поновили атаки по кораблях після вбивства політичного лідера палестинського терористичного угруповання ХАМАС з Сектора Гази Ісмаїла Ганії в Ірані.

Окрім цього хусити заявили про збиття розвідувального БпЛА армії США та опублікували зображення уламків дрону.

Відомо, що єменські бойовики атакували вже більше 70 суден у Червоному морі за допомогою ракет та дронів.

Один корабель був ними захоплений, ще 2 судна вони потопили.

Атакований хуситами контейнеровоз у Червоному морі

Інші їхні ракети та дрони були перехоплені коаліцією на чолі зі США в Червоному морі, або не досягли цілі.

Самі хусити заявляють, що атакують кораблі, які можуть бути пов’язані з Ізраїлем.

Щодо “Groton”, то, за інформацією Об’єднаного центру, судно “було мішенню через інші судна в структурі його компанії, які нещодавно заходили в порт Ізраїлю”.

Бойовики також запускали безпілотники та ракети в бік Ізраїлю, включно з нападом 19 липня в Тель-Авіві, унаслідок якого загинула одна людина та ще 10 були поранені.

Ізраїль відповів наступного дня авіаударами по портовому місту Ходейда, яке утримується хуситами.

Повстанці заявили, що ЦАХАЛ уразив паливні склади та електростанції, убивши та поранивши кількох людей.