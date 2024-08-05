Йеменские хуситы впервые за 2 недели атаковали корабль в Красном море
Категория
Мир
Дата публикации

Йеменские хуситы впервые за 2 недели атаковали корабль в Красном море

ракетная атака йеменских хуситов
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Источник:  Bloomberg

Хуситы в Йемене впервые за последние 2 недели попали ракетой в контейнеровоз "Groton" под флагом Либерии, следовавшего через Аденский залив.

Главные тезисы

  • Йеменские хуситы впервые за 2 недели атаковали корабль в Красном море, попав ракетой в контейнеровоз “Groton”.
  • Атаки хуситов на суда возобновились после различных геополитических событий и конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.
  • Хуситы заявили об успешной атаке на контейнеровоз и сбитии разведывательного дрона армии США.
  • Контролируемые Ираном хуситы продолжают нападения на суда в регионе, выбирая цели, которые могут быть связаны с Израилем.
  • Атака хуситов на корабль Groton стала частью сложной политической и военной игры в регионе, повышая напряженность и риски для судоходства в Красном море.

Что известно о возобновлении хуситами атак на корабле в Красном море

По информации журналистов издания, контейнеровоз "Groton" направлялся из порта Фуджейра в ОАЭ у Джеда в Саудовской Аравии.

Подчеркивается, что ракетная атака была осуществлена примерно в 225 километрах от Адена, где ранее фиксировались многочисленные атаки хуситов.

Известно, что ракета попала в контейнеровоз несколько выше ватерлинии и нанесла незначительные повреждения.

Экипаж судна не пострадал, а сам корабль направился в ближайший порт.

Ответственность за атаку хуситов подтвердил их военный представитель, бригадный генерал Яхья Сари.

Что известно о последних атаках хуситов по кораблям в Красном море

Отмечается, что атака по судну "Groton" стала первой за последние 2 недели после серии авиаударов израильской авиации по позициям боевиков.

Хуситы не объяснили двухнедельную паузу в своих атаках на суда в Красном море. Похожее замедление приступов наблюдалось в ноябре из-за войны Израиля против ХАМАСа в Полосе Газы.

Йеменские боевики, подконтрольные Ирану, возобновили атаки по кораблям после убийства политического лидера палестинской террористической группировки ХАМАС из Сектора Газы Исмаила Гании в Иране.

Кроме того, хуситы заявили о сбитии разведывательного БпЛА армии США и опубликовали изображение обломков дрона.

Известно, что йеменские боевики атаковали уже более 70 судов в Красном море с помощью ракет и дронов.

Один корабль был ими захвачен, еще 2 судна они утопили.

Хуситы возобновили атаки на корабли в Красном море
Атакованный хуситами контейнеровоз в Красном море

Другие их ракеты и дроны были перехвачены коалицией во главе с США в Красном море или не достигли цели.

Сами хуситы заявляют, что атакуют корабли, которые могут быть связаны с Израилем.

Что касается Groton, то, по информации Объединенного центра, судно "было мишенью через другие суда в структуре его компании, которые недавно заходили в порт Израиля".

Боевики также запускали беспилотники и ракеты в сторону Израиля, включая нападение 19 июля в Тель-Авиве, в результате которого погиб один человек и еще 10 были ранены.

Израиль ответил на следующий день авиаударами по удерживаемому хуситами портовому городу Ходейда.

Повстанцы заявили, что ЦАХАЛ поразил топливные склады и электростанции, убив и ранив нескольких человек.

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