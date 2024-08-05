Хуситы в Йемене впервые за последние 2 недели попали ракетой в контейнеровоз "Groton" под флагом Либерии, следовавшего через Аденский залив.
Главные тезисы
- Йеменские хуситы впервые за 2 недели атаковали корабль в Красном море, попав ракетой в контейнеровоз “Groton”.
- Атаки хуситов на суда возобновились после различных геополитических событий и конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.
- Хуситы заявили об успешной атаке на контейнеровоз и сбитии разведывательного дрона армии США.
- Контролируемые Ираном хуситы продолжают нападения на суда в регионе, выбирая цели, которые могут быть связаны с Израилем.
- Атака хуситов на корабль Groton стала частью сложной политической и военной игры в регионе, повышая напряженность и риски для судоходства в Красном море.
Что известно о возобновлении хуситами атак на корабле в Красном море
По информации журналистов издания, контейнеровоз "Groton" направлялся из порта Фуджейра в ОАЭ у Джеда в Саудовской Аравии.
Подчеркивается, что ракетная атака была осуществлена примерно в 225 километрах от Адена, где ранее фиксировались многочисленные атаки хуситов.
Известно, что ракета попала в контейнеровоз несколько выше ватерлинии и нанесла незначительные повреждения.
Экипаж судна не пострадал, а сам корабль направился в ближайший порт.
Ответственность за атаку хуситов подтвердил их военный представитель, бригадный генерал Яхья Сари.
Что известно о последних атаках хуситов по кораблям в Красном море
Отмечается, что атака по судну "Groton" стала первой за последние 2 недели после серии авиаударов израильской авиации по позициям боевиков.
Хуситы не объяснили двухнедельную паузу в своих атаках на суда в Красном море. Похожее замедление приступов наблюдалось в ноябре из-за войны Израиля против ХАМАСа в Полосе Газы.
Йеменские боевики, подконтрольные Ирану, возобновили атаки по кораблям после убийства политического лидера палестинской террористической группировки ХАМАС из Сектора Газы Исмаила Гании в Иране.
Кроме того, хуситы заявили о сбитии разведывательного БпЛА армии США и опубликовали изображение обломков дрона.
Известно, что йеменские боевики атаковали уже более 70 судов в Красном море с помощью ракет и дронов.
Один корабль был ими захвачен, еще 2 судна они утопили.
Другие их ракеты и дроны были перехвачены коалицией во главе с США в Красном море или не достигли цели.
Сами хуситы заявляют, что атакуют корабли, которые могут быть связаны с Израилем.
Что касается Groton, то, по информации Объединенного центра, судно "было мишенью через другие суда в структуре его компании, которые недавно заходили в порт Израиля".
Боевики также запускали беспилотники и ракеты в сторону Израиля, включая нападение 19 июля в Тель-Авиве, в результате которого погиб один человек и еще 10 были ранены.
Израиль ответил на следующий день авиаударами по удерживаемому хуситами портовому городу Ходейда.
Повстанцы заявили, что ЦАХАЛ поразил топливные склады и электростанции, убив и ранив нескольких человек.
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