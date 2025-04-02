Помогали России перевозить украденное украинское зерно. США приняли санкции против преступной сети

Министерство финансов США 2 апреля объявило о санкциях против сети физических и юридических лиц, которую использовали хуситы в Йемене для закупки оружия и военных технологий.
Главные тезисы
- Новость о санкциях против сети, помогавшей хуситам в Йемене, вызвала широкий резонанс в мировом сообществе.
- Бизнесмены из Афганистана и компания из Гонконга были вовлечены в закупки украинского зерна и оружия для хуситов.
- Хуситы продолжают сотрудничать с сетью для обеспечения террористической военной деятельности.
США наложили санкции на партнеров йеменских хуситов
Сеть, на которую США налагают санкции, помогла хуситам закупить у России "товаров на десятки миллионов долларов, в том числе оружие и секретные технологии, а также украденное украинское зерно".
Под санкции попали два бизнесмена из Афганистана и компания из Гонконга, чье российское судно возило краденое украинское зерно, а также нынешнего и бывшего капитана судна — оба граждана России.
Дополнительно под санкции попал ныне проживающий в Турции иранский бизнесмен — он сотрудничает с ответственным за финансирование у хуситов Саидом аль-Джамалем, который уже находится под ограничениями США.
В список санкций попали:
Юрий Беляков;
Вячеслав Виданов;
Сохраб Гайрат;
Ушанг Гайрат;
ООО "Эдисон";
ООО "Колибри Групп";
ООО "Скай Фрейм";
AM Asia M6 Ltd (Гонконг);
балкер под флагом России AM Theseus
Санкции введены в отношении лиц, связанных с иранским финансистом и председателем сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем. В частности, Беляков и Виданов – это капитаны судна Theseus, оно известно также как Zafar, и поставляло украинское зерно из оккупированного Крыма.
В санкционном списке оказалась и Екатерина Ротенберг, жена российского миллиардера Бориса Ротенберга, попавшая в список в марте 2022 года. Однако это решение в Минфине США не объяснили.
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