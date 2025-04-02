Помогали России перевозить украденное украинское зерно. США приняли санкции против преступной сети
Категория
Мир
Дата публикации

Помогали России перевозить украденное украинское зерно. США приняли санкции против преступной сети

США
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Источник:  Европейская правда

Министерство финансов США 2 апреля объявило о санкциях против сети физических и юридических лиц, которую использовали хуситы в Йемене для закупки оружия и военных технологий.

Главные тезисы

  • Новость о санкциях против сети, помогавшей хуситам в Йемене, вызвала широкий резонанс в мировом сообществе.
  • Бизнесмены из Афганистана и компания из Гонконга были вовлечены в закупки украинского зерна и оружия для хуситов.
  • Хуситы продолжают сотрудничать с сетью для обеспечения террористической военной деятельности.

США наложили санкции на партнеров йеменских хуситов

Сеть, на которую США налагают санкции, помогла хуситам закупить у России "товаров на десятки миллионов долларов, в том числе оружие и секретные технологии, а также украденное украинское зерно".

Под санкции попали два бизнесмена из Афганистана и компания из Гонконга, чье российское судно возило краденое украинское зерно, а также нынешнего и бывшего капитана судна — оба граждана России.

Дополнительно под санкции попал ныне проживающий в Турции иранский бизнесмен — он сотрудничает с ответственным за финансирование у хуситов Саидом аль-Джамалем, который уже находится под ограничениями США.

Хуситы продолжают полагаться на Саида аль-Джамаля и его сеть для приобретения критически важных товаров для обеспечения террористической военной машины группировки, — прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент.

В список санкций попали:

  • Юрий Беляков;

  • Вячеслав Виданов;

  • Сохраб Гайрат;

  • Ушанг Гайрат;

  • ООО "Эдисон";

  • ООО "Колибри Групп";

  • ООО "Скай Фрейм";

  • AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

  • балкер под флагом России AM Theseus

Санкции введены в отношении лиц, связанных с иранским финансистом и председателем сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем. В частности, Беляков и Виданов – это капитаны судна Theseus, оно известно также как Zafar, и поставляло украинское зерно из оккупированного Крыма.

Другие – это уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, имеющие российское гражданство. Они являются основателями "Скай Фрейм" и "Колибри групп".

В санкционном списке оказалась и Екатерина Ротенберг, жена российского миллиардера Бориса Ротенберга, попавшая в список в марте 2022 года. Однако это решение в Минфине США не объяснили.

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