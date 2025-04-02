Помогали России перевозить украденное украинское зерно. США приняли санкции против преступной сети

Министерство финансов США 2 апреля объявило о санкциях против сети физических и юридических лиц, которую использовали хуситы в Йемене для закупки оружия и военных технологий.

США наложили санкции на партнеров йеменских хуситов

Сеть, на которую США налагают санкции, помогла хуситам закупить у России "товаров на десятки миллионов долларов, в том числе оружие и секретные технологии, а также украденное украинское зерно".

Под санкции попали два бизнесмена из Афганистана и компания из Гонконга, чье российское судно возило краденое украинское зерно, а также нынешнего и бывшего капитана судна — оба граждана России.

Дополнительно под санкции попал ныне проживающий в Турции иранский бизнесмен — он сотрудничает с ответственным за финансирование у хуситов Саидом аль-Джамалем, который уже находится под ограничениями США.

Хуситы продолжают полагаться на Саида аль-Джамаля и его сеть для приобретения критически важных товаров для обеспечения террористической военной машины группировки, — прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент. Поделиться

В список санкций попали:

Юрий Беляков;

Вячеслав Виданов;

Сохраб Гайрат;

Ушанг Гайрат;

ООО "Эдисон";

ООО "Колибри Групп";

ООО "Скай Фрейм";

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

балкер под флагом России AM Theseus

Санкции введены в отношении лиц, связанных с иранским финансистом и председателем сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем. В частности, Беляков и Виданов – это капитаны судна Theseus, оно известно также как Zafar, и поставляло украинское зерно из оккупированного Крыма.

Другие – это уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, имеющие российское гражданство. Они являются основателями "Скай Фрейм" и "Колибри групп". Поделиться

В санкционном списке оказалась и Екатерина Ротенберг, жена российского миллиардера Бориса Ротенберга, попавшая в список в марте 2022 года. Однако это решение в Минфине США не объяснили.