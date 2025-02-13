Зеленський ухвалив санкції проти Порошенка та Коломойського — хто ще у списках

Санкції РНБО ввели проти експрезидента України Петра Порошенка, олігарха Ігоря Коломойського, ексочільника ОПЗЖ Віктора Медведчука, колишнього народного депутата та підприємця Костянтина Жеваго, а також проти мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова.
Головні тези:
- Зеленський ввів санкції проти Порошенка, Коломойського, Медведчука, Жеваго та Боголюбова.
- Список санкцій передбачає позбавлення державних нагород та блокування активів осіб.
- Підсанкційні особи можуть стикнутися з обмеженням у торгівельних операціях та виведенні капіталу за межі України.
Зеленський ухвалив санкції РНБО: хто у списках
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб та організацій.
Відповідний указ № 81/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» оприлюднений на сайті глави держави.
Серед підсанкційних осіб:
Ігор Коломойський,
Геннадій Боголюбов,
Костянтин Жеваго,
Петро Порошенко,
Віктор Медведчук.
Санкції передбачають:
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
обмеження торгівельних операцій (повне припинення);
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України».
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-