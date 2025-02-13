Зеленський ухвалив санкції проти Порошенка та Коломойського — хто ще у списках
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський ухвалив санкції проти Порошенка та Коломойського — хто ще у списках

Офіс Президента України
Зеленський

Санкції РНБО ввели проти експрезидента України Петра Порошенка, олігарха Ігоря Коломойського, ексочільника ОПЗЖ Віктора Медведчука, колишнього народного депутата та підприємця Костянтина Жеваго, а також проти мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова.

Головні тези:

  • Зеленський ввів санкції проти Порошенка, Коломойського, Медведчука, Жеваго та Боголюбова.
  • Список санкцій передбачає позбавлення державних нагород та блокування активів осіб.
  • Підсанкційні особи можуть стикнутися з обмеженням у торгівельних операціях та виведенні капіталу за межі України.

Зеленський ухвалив санкції РНБО: хто у списках

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб та організацій.

Відповідний указ № 81/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» оприлюднений на сайті глави держави.

Серед підсанкційних осіб:

  • Ігор Коломойський,

  • Геннадій Боголюбов,

  • Костянтин Жеваго,

  • Петро Порошенко,

  • Віктор Медведчук.

Санкції передбачають:

  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

  • блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

  • обмеження торгівельних операцій (повне припинення);

  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України».

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