Знищували нацбезпеку України. Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Під час засідання РНБО 12 лютого ухвалене рішення щодо покарання тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Головні тези:
- Президент України оголосив про введення нових санкцій РНБО проти тих, хто шкодив національній безпеці України та підтримував Росію.
- Під час засідання РНБО було ухвалене рішення щодо покарання осіб, які знищували національну безпеку України.
- РНБО запровадила санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, звинуваченого в державній зраді, за повідомленням джерел.
Зеленський анонсував нові санкції РНБО
Щойно провів засідання РНБО — рішення ухвалене й буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, — кожен повинен відповідати, — завив президент.
Зеленський впевнений, що мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців.
З повідомленням Forbes із посиланням на джерела, РНБО запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка
Один зі співрозмовників видання припустив, що може йтися про "статтю державна зрада".
Пізніше Петро Порошенко опублікував заяву стосовно рішення РНБО, назвавши його "антиконституційним та політично вмотивованим".
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