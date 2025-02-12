Знищували нацбезпеку України. Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Під час засідання РНБО 12 лютого ухвалене рішення щодо покарання тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Щойно провів засідання РНБО — рішення ухвалене й буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, — кожен повинен відповідати, — завив президент.

Зеленський впевнений, що мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців.

І це буде. Обов’язково, — зазначив Зеленський. Поширити

З повідомленням Forbes із посиланням на джерела, РНБО запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка

На сьогоднішньому засіданні РНБО були запроваджені санкції проти п'ятого президента України, народного депутата та бізнесмена Петра Порошенка, повідомили два співрозмовники, один з яких був присутній на засіданні РНБО. Поширити

Один зі співрозмовників видання припустив, що може йтися про "статтю державна зрада".