Зеленський ввів нові санкції проти пропагандистів РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію нові санкції, затверджені РНБО. У списку санкцій – російські пропагандисти та зрадники України.

Зеленський підписав нові санкції РНБО

Щойно підписав указ, що надає чинності рішенню РНБО щодо санкцій. Ми блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на бік ворога, а також тих, хто сприяє Росії у продовженні війни. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що Україна продовжить позбавляти державних нагород тих, хто зрадив країну. Він підкреслив, що звання Героя України мають отримувати лише ті, хто щиро присвячує своє життя захисту Батьківщини.

Наразі ми готуємо нові санкційні заходи. Вони будуть запроваджені найближчим часом, — додав глава держави. Поширити

Хто потрапив до санкційного списку

В указі №38 від 19 січня 2025 року, опублікованому на сайті Офісу президента, зазначено осіб, проти яких запроваджено санкції. Серед них:

Нестор Шуфрич — народний депутат, підозрюється у державній зраді.

Євген Горохов — науковець, колишній депутат Донецької обласної ради.

Леонід Байсаров — екснардеп.

Олександр Однораленко — поплічник терористів "ДНР", мав звання Героя України.

Леонід Литвинов — колишній народний депутат.

Євгеній Мураєв — екснардеп, підозрюється у державній зраді.

Олег Волошин — колишній народний депутат, отримав підозру у державній зраді.

Петро Симоненко — лідер забороненої в Україні Комуністичної партії.

Костянтин Григоришин — російський бізнесмен.

Сергій Карякін — шахіст, який підтримує Росію.

Ружена Рубльова — актриса, яка співпрацює з окупантами.

Вадим Писарєв — артист балету, колаборант.

Ілля Резнік — член Російської академії мистецтв.

Василь Герелло — російський оперний співак, який раніше мав звання Заслуженого артиста України.

Світлана Крюкова — колишня заступниця головного редактора підсанкційного видання "Страна".

Санкції включають — блокування активів, заборону на торгові та бізнес-операції, обмеження на купівлю майна, земельних ділянок тощо, позбавлення державних нагород.

Окрім цього, з державними нагородами розпрощаються Юрій Башмет — російський музикант, Віктор Садовничий — ректор МДУ та Юрій Бойко — колишній нардеп, якому було присвоєно звання Героя України.