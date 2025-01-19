Зеленський ввів нові санкції проти пропагандистів РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію нові санкції, затверджені РНБО. У списку санкцій – російські пропагандисти та зрадники України.
Головні тези:
- Володимир Зеленський увів у дію нові санкції, спрямовані проти російських пропагандистів та зрадників України.
- У списку санкційних осіб – народні депутати, науковці, колишні депутати, актори, співаки та інші особи, які підтримують Росію.
- Санкції передбачають блокування активів, заборону на бізнес-операції, обмеження на купівлю майна та позбавлення державних нагород.
- Зеленський заявив, що Україна буде продовжувати позбавляти державних нагород тих, хто зрадив країну та встановлювати тільки справжнім героям України.
- Нові санкції та обмеження будуть запроваджені найближчим часом з метою зміцнення безпеки та суверенітету України.
Зеленський підписав нові санкції РНБО
Зеленський зазначив, що Україна продовжить позбавляти державних нагород тих, хто зрадив країну. Він підкреслив, що звання Героя України мають отримувати лише ті, хто щиро присвячує своє життя захисту Батьківщини.
Хто потрапив до санкційного списку
В указі №38 від 19 січня 2025 року, опублікованому на сайті Офісу президента, зазначено осіб, проти яких запроваджено санкції. Серед них:
Нестор Шуфрич — народний депутат, підозрюється у державній зраді.
Євген Горохов — науковець, колишній депутат Донецької обласної ради.
Леонід Байсаров — екснардеп.
Олександр Однораленко — поплічник терористів "ДНР", мав звання Героя України.
Леонід Литвинов — колишній народний депутат.
Євгеній Мураєв — екснардеп, підозрюється у державній зраді.
Олег Волошин — колишній народний депутат, отримав підозру у державній зраді.
Петро Симоненко — лідер забороненої в Україні Комуністичної партії.
Костянтин Григоришин — російський бізнесмен.
Сергій Карякін — шахіст, який підтримує Росію.
Ружена Рубльова — актриса, яка співпрацює з окупантами.
Вадим Писарєв — артист балету, колаборант.
Ілля Резнік — член Російської академії мистецтв.
Василь Герелло — російський оперний співак, який раніше мав звання Заслуженого артиста України.
Світлана Крюкова — колишня заступниця головного редактора підсанкційного видання "Страна".
Санкції включають — блокування активів, заборону на торгові та бізнес-операції, обмеження на купівлю майна, земельних ділянок тощо, позбавлення державних нагород.
Окрім цього, з державними нагородами розпрощаються Юрій Башмет — російський музикант, Віктор Садовничий — ректор МДУ та Юрій Бойко — колишній нардеп, якому було присвоєно звання Героя України.
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