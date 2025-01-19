Зеленский ввел новые санкции против пропагандистов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции, утвержденные СНБО. В списке санкций – российские пропагандисты и предатели Украины.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против российских пропагандистов и предателей Украины.
- В списке санкционных лиц – народные депутаты, ученые, бывшие депутаты, актеры, певцы и другие поддерживающие Россию лица.
- Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на бизнес-операции, ограничение на покупку имущества и лишение государственных наград.
- Зеленский заявил, что Украина будет продолжать лишать государственных наград тех, кто изменил стране и устанавливает только настоящих героев Украины.
- Новые санкции и ограничения будут введены в ближайшее время с целью укрепления безопасности и суверенитета Украины.
Зеленский подписал новые санкции СНБО
Зеленский отметил, что Украина продолжит лишать государственных наград тех, кто предал страну. Он подчеркнул, что звание Героя Украины должны получать только те, кто искренне посвящает свою жизнь защите Родины.
Кто попал в санкционный список
В указе №38 от 19 января 2025 года, опубликованном на сайте Офиса президента, указаны лица, против которых введены санкции. Среди них:
Нестор Шуфрич – народный депутат, подозревается в государственной измене.
Евгений Горохов – ученый, бывший депутат Донецкого областного совета.
Леонид Байсаров – экснардеп.
Александр Однораленко - приспешник террористов "ДНР", имел звание Героя Украины.
Леонид Литвинов – бывший народный депутат.
Евгений Мураев – экснардеп, подозревается в государственной измене.
Олег Волошин – бывший народный депутат, получил подозрение в государственной измене.
Петр Симоненко – лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии.
Константин Григоришин – российский бизнесмен.
Сергей Карякин — шахматист, поддерживающий Россию.
Руженая Рублева – актриса, сотрудничающая с оккупантами.
Вадим Писарев – артист балета, коллаборант.
Илья Резник – член Российской академии искусств.
Василий Герелло — российский оперный певец, ранее получивший звание Заслуженного артиста Украины.
Светлана Крюкова - бывшая заместитель главного редактора подсанкционного издания "Страна".
Санкции включают блокирование активов, запрет на торговые и бизнес-операции, ограничение на покупку имущества, земельных участков и т.п., лишение государственных наград.
Кроме того, с государственными наградами распрощаются Юрий Башмет — российский музыкант, Виктор Садовничий — ректор МГУ и Юрий Бойко — бывший нардеп, которому было присвоено звание Героя Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-