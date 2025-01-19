Зеленский ввел новые санкции против пропагандистов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции, утвержденные СНБО. В списке санкций – российские пропагандисты и предатели Украины.

Зеленский подписал новые санкции СНБО

Только подписал указ, который вступает в силу по решению СНБО по санкциям. Мы блокируем пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, а также тех, кто содействует России в продолжении войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что Украина продолжит лишать государственных наград тех, кто предал страну. Он подчеркнул, что звание Героя Украины должны получать только те, кто искренне посвящает свою жизнь защите Родины.

Мы готовим новые санкционные мероприятия. Они будут введены в ближайшее время, – добавил глава государства. Поделиться

Кто попал в санкционный список

В указе №38 от 19 января 2025 года, опубликованном на сайте Офиса президента, указаны лица, против которых введены санкции. Среди них:

Нестор Шуфрич – народный депутат, подозревается в государственной измене.

Евгений Горохов – ученый, бывший депутат Донецкого областного совета.

Леонид Байсаров – экснардеп.

Александр Однораленко - приспешник террористов "ДНР", имел звание Героя Украины.

Леонид Литвинов – бывший народный депутат.

Евгений Мураев – экснардеп, подозревается в государственной измене.

Олег Волошин – бывший народный депутат, получил подозрение в государственной измене.

Петр Симоненко – лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии.

Константин Григоришин – российский бизнесмен.

Сергей Карякин — шахматист, поддерживающий Россию.

Руженая Рублева – актриса, сотрудничающая с оккупантами.

Вадим Писарев – артист балета, коллаборант.

Илья Резник – член Российской академии искусств.

Василий Герелло — российский оперный певец, ранее получивший звание Заслуженного артиста Украины.

Светлана Крюкова - бывшая заместитель главного редактора подсанкционного издания "Страна".

Санкции включают блокирование активов, запрет на торговые и бизнес-операции, ограничение на покупку имущества, земельных участков и т.п., лишение государственных наград.

Кроме того, с государственными наградами распрощаются Юрий Башмет — российский музыкант, Виктор Садовничий — ректор МГУ и Юрий Бойко — бывший нардеп, которому было присвоено звание Героя Украины.