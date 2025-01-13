Зеленский принял новые санкции против финансового сектора РФ

Зеленский ввел новые антироссийские санкции

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против денежного сектора России. 140 разных субъектов. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент акцентировал, что Украина и дальше будет работать с партнерами, чтобы согласовать это давление.

В то же время глава государства инициировал законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции, «и это во многом продолжение международной практики отношения к санкциям».

Все мы понимаем: чем больше давления на агрессора, тем ближе мир. Санкции — это один из наиболее эффективных инструментов справедливого давления на Россию и всех, кто с ней связан или работает на войну. Этот законопроект будет внесен в Верховную Раду Украины. Поделиться

Детальнее о новых санкциях против России можно почитать здесь.

Зеленский проведет переговоры со Стармером

По мнению украинского лидера, миротворческий контингент может стать важным компонентом в обеспечении комплексных гарантий безопасности для Украины.

Несмотря на это, Владимир Зеленский дал понять, что только этого будет мало, чтобы оградить страну от новых вторжений России.