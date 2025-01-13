Зеленский принял новые санкции против финансового сектора РФ

13 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский принял новые антироссийские санкции против 140 субъектов финансового сектора России.
- Санкции рассматриваются как эффективный инструмент давления на Россию и ее союзников, и Украина продолжает сотрудничать с партнерами для согласования давления на агрессора.
- Зеленский также инициировал законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции, подчеркивая важность международной практики отношения к санкциям.
Зеленский ввел новые антироссийские санкции
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.
Президент акцентировал, что Украина и дальше будет работать с партнерами, чтобы согласовать это давление.
В то же время глава государства инициировал законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции, «и это во многом продолжение международной практики отношения к санкциям».
Детальнее о новых санкциях против России можно почитать здесь.
Зеленский проведет переговоры со Стармером
По мнению украинского лидера, миротворческий контингент может стать важным компонентом в обеспечении комплексных гарантий безопасности для Украины.
Несмотря на это, Владимир Зеленский дал понять, что только этого будет мало, чтобы оградить страну от новых вторжений России.
Безусловно, одним контингентом некоторых стран не обойдется. Этого, я считаю, маловато. Но то, что это может быть серьезной составляющей будущих гарантий безопасности — да. Эта инициатива была начата Эммануэлем Макроном. Британцы смотрят на это положительно, но я в деталях буду говорить с премьер-министром об этом на нашей встрече, она состоится.
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