Зеленський ухвалив нові санкції проти фінансового сектора РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський ухвалив нові санкції проти фінансового сектора РФ

Офіс президента Естонії
Зеленський
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13 січня Президент України Володимир Зеленський підписав документи про запровадження санкцій проти 140 суб’єктів фінансового сектору Росії.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський ухвалив нові санкції проти 140 суб’єктів фінансового сектору РФ у рамках стрімкого заходу проти Росії.
  • Президент підтвердив важливість використання санкцій як ефективного інструменту тиску на Росію та її союзників.
  • Україна продовжує співпрацювати з партнерами для узгодження тиску на агресора через нові заходи.

Зеленський запровадив нові антиросійські санкції

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент акцентував, що Україна й надалі працюватиме з партнерами, щоб узгодити цей тиск.

Водночас глава держави ініціював законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, «і це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій».

Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир. Санкції — це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну. Цей законопроєкт буде внесений до Верховної Ради України.

Детальніше про нові санкції проти Росії можна почитати тут.

Зеленський проведе переговори зі Стармером

На переконання українського лідера, миротворчий контингент може стати важливим компонентом у забезпеченні комплексних гарантій безпеки для України.

Попри це, Володимир Зеленський дав зрозуміти, що лише цього буде замало, щоб захистити країну від нових вторгнень Росії.

Безперечно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього, я вважаю, замало. Але те, що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки — так. Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я в деталях говоритиму з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі, вона відбудеться.

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