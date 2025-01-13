Зеленський ухвалив нові санкції проти фінансового сектора РФ

Зеленський запровадив нові антиросійські санкції

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Володимир Зеленський Президент України

Президент акцентував, що Україна й надалі працюватиме з партнерами, щоб узгодити цей тиск.

Водночас глава держави ініціював законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, «і це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій».

Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир. Санкції — це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну. Цей законопроєкт буде внесений до Верховної Ради України. Поширити

Детальніше про нові санкції проти Росії можна почитати тут.

Зеленський проведе переговори зі Стармером

На переконання українського лідера, миротворчий контингент може стати важливим компонентом у забезпеченні комплексних гарантій безпеки для України.

Попри це, Володимир Зеленський дав зрозуміти, що лише цього буде замало, щоб захистити країну від нових вторгнень Росії.