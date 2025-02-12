Уничтожали нацбезопасность Украины. Зеленский анонсировал новые санкции СНБО
Категория
Украина
Дата публикации

Уничтожали нацбезопасность Украины. Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

Владимир Зеленский
Зеленский
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Во время заседания СНБО 12 февраля принято решение о наказании тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Главные тезисы

  • Президент Украины объявил о введении новых санкций СНБО против тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России.
  • Зеленский уверен, что миллиарды, заработанные фактически продажей украинских интересов и безопасности, должны быть заблокированы и направлены на защиту Украины.

Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

Как только провел заседание СНБО, решение принято и будет опубликовано завтра. Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, каждый должен отвечать, взвыл президент.

Зеленский уверен, что миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев.

Это будет. Обязательно, — отметил Зеленский.

С сообщением Forbes со ссылкой на источники, СНБО ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко.

На сегодняшнем заседании СНБО были введены санкции против пятого президента Украины, народного депутата и бизнесмена Петра Порошенко, сообщили два собеседника, один из которых присутствовал на заседании СНБО.

Один из собеседников издания предположил, что речь может идти о "статьи государственной измены".

Позже Петр Порошенко опубликовал заявление о решении СНБО, назвав его "антиконституционным и политически мотивированным".

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