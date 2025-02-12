Уничтожали нацбезопасность Украины. Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

Во время заседания СНБО 12 февраля принято решение о наказании тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
Главные тезисы
- Президент Украины объявил о введении новых санкций СНБО против тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России.
- Зеленский уверен, что миллиарды, заработанные фактически продажей украинских интересов и безопасности, должны быть заблокированы и направлены на защиту Украины.
Зеленский анонсировал новые санкции СНБО
Как только провел заседание СНБО, решение принято и будет опубликовано завтра. Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, каждый должен отвечать, взвыл президент.
Зеленский уверен, что миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев.
С сообщением Forbes со ссылкой на источники, СНБО ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко.
Один из собеседников издания предположил, что речь может идти о "статьи государственной измены".
Позже Петр Порошенко опубликовал заявление о решении СНБО, назвав его "антиконституционным и политически мотивированным".
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