Зеленский подписал санкции СНБО против теневого флота РФ и похитителей украинского культурного наследия

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны от 5 февраля в отношении 57 капитанов теневого флота РФ и 55 похитителей украинского культурного наследия.

Зеленский принял санкции СНБО — какие именно

Об этом говорится в указах Зеленского № 67 и № 68 от 5 февраля, опубликованных на сайте президента.

Под санкции Украины попали 56 граждан РФ и один Иран, которые являются капитанами судов российского теневого флота, а также привлечены в экспорте российской нефти в обход ценового потолка путем перевалок нефти в море и применения других противоправных мер.

В санкционный пакет в частности вошли капитаны танкеров:

Liberty Николай Цома,

Bolero Григорий Мотайленко,

Cassiopeia Александр Юрпалов,

Callisto Александр Филькин.

Все эти танкеры находятся под санкциями США, Великобритании и ЕС, а их оператором является подсанкционная компания "Совкомфлот", тоже под санкциями США и Британии.

Также санкции введены в отношении:

Евгения Безрукова, капитана танкера Moti, оператором которого является компания Gatik Ship Management, один из крупнейших судовладельцев теневого флота,

Игоря Кучерова, капитана танкера Fjord Seal, оператором которого является компания Prominent Shipmanagement Limited (зарегистрированная в Гонконге),

гражданина Ирана Али Мохсени, капитана танкера Daksha, оператором которого является компания Oceanlink Maritime DMCC (зарегистрированная в ОАЭ).

Ожидаемое влияние санкций — синхронизация с уже введенными партнерами санкциями и побуждение партнеров к введению новых санкций, что позволит ограничить возможности теневого флота привлекать опытных капитанов, поскольку они будут подвергаться риску блокирования их активов и запрета на въезд в ряд стран. Это повысит расход теневого флота и усложнит его операционную деятельность.

Таким образом, капитаны теневого флота впервые понесут индивидуальную ответственность за содействие РФ в обходе потолка цен на нефть, а санкции заставят работающих на танкерный флот агрессора платить за это личную цену и усложнит для РФ поиск новых капитанов для своих судов.

Также вводятся санкции против лиц, ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности, путем проведения незаконных археологических раскопок на территории временно оккупированного Крыма и вывоза культурных ценностей с территории Украины. Поделиться

В частности, под них попали:

первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обривалин,

заместитель министра Владимир Осинцев,

глава Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РФ Роман Рыбало,

директор подсанкционного Института археологии российской Академии Наук Николай Макаров, выдававших разрешения на проведение незаконных археологических раскопок в Крыму.

Также санкции введены в отношении:

президента Союза музеев России, гендиректора подсанкционного "Государственного Эрмитажа" Михаила Пиотровского,

директора подсанкционного "Государственного музея изобразительных искусств им.Пушкина" Елизаветы Лихачевой,

руководителя археологических экспедиций Сергея Соловьева, непосредственно вовлеченного в незаконные раскопки на территории Херсонеса Таврического, памятника ЮНЕСКО.

Среди лиц с двойным гражданством (всего 18 человек) санкции введены, в частности, в отношении:

первой заместитель "министра культуры Республики Крым" Ольги Буровой, назначенной на этот пост оккупационной администрацией,

директора Мелитопольского краеведческого музея Евгения Горлачева, передавшего оккупантам информацию о месте хранения "Скифского золота" и получившего за это от оккупационных властей орден,

заведующей отделом истории и археологии древнего и средневекового Крыма подсанкционного "Крымского федерального университета им. Вернадского" Эльзары Хайрединовой, возглавляющей незаконную археологическую экспедицию на оккупированной территории Крыма.

Незаконно зарегистрированные на оккупированных территориях по законодательству РФ музеи, функционирующие на базе экспроприированных культурных ценностей: "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник", "Центр.