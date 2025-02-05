Зеленський ухвалив санкції РНБО проти тіньового флоту РФ та викрадачів української культурної спадщини

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони від 5 лютого щодо 57 капітанів тіньового флоту РФ та 55 викрадачів української культурної спадщини.

Зеленський ухвалив санкції РНБО — які саме

Про це йдеться в указах Зеленського № 67 і № 68 від 5 лютого, опублікованих на сайті президента.

Під санкції України потрапили 56 громадян РФ і один Ірану, які є капітанами суден російського тіньового флоту, а також залучені в експорті російської нафти в обхід цінової стелі шляхом здійснення перевалок нафти у морі та застосування інших протиправних заходів.

До санкційного пакета зокрема увійшли капітани танкерів:

Liberty Микола Цома,

Bolero Григорій Мотайленко,

Cassiopeia Олександр Юрпалов,

Callisto Олександр Фількін.

Всі ці танкери перебувають під санкціями США, Великої Британії та ЄС, а їхнім оператором є підсанкційна компанія "Совкомфлот", яка теж перебуває під санкціями США та Британії.

Також санкції введені щодо:

Євгена Безрукова, капітана танкера Moti, оператором якого є компанія Gatik Ship Management, один з найбільших судновласників тіньового флоту,

Ігоря Кучерова, капітана танкера Fjord Seal, оператором якого є компанія Prominent Shipmanagement Limited (зареєстрована у Гонконгу),

громадянина Ірану Алі Мохсені, капітана танкера Daksha, оператором якого є компанія Oceanlink Maritime DMCC (зареєстрована в ОАЕ).

Очікуваний вплив санкцій — синхронізація з санкціями, вже запровадженими партнерами, та спонукання партнерів до запровадження нових санкцій, що дозволить обмежити можливості тіньового флоту залучати досвідчених капітанів, оскільки вони наражатимуться на ризик блокування їх активів та заборони на в’їзд до низки країн. Це підвищить витрати тіньового флоту та ускладнить його операційну діяльність.

Таким чином, капітани тіньового флоту вперше понесуть індивідуальну відповідальність за сприяння РФ в обході стелі цін на нафту, а санкції змусять тих, хто працює на танкерний флот агресора, платити за це особисту ціну, і ускладнить для РФ пошук нових капітанів для своїх суден.

Також запроваджуються санкції проти осіб, відповідальних за знищення української культурної ідентичності шляхом проведення незаконних археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Криму і вивезення культурних цінностей з території України. Поширити

Зокрема, під них потрапили:

перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін,

заступник міністра Володимир Осінцев,

голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкульту РФ Роман Рибало,

директор підсанкційного Інституту археології російської Академії Наук Микола Макаров, які видавали дозволи на проведення незаконних археологічних розкопок в Криму.

Також санкції запроваджені щодо:

президента Спілки музеїв Росії, гендиректора підсанкційного "Державного Ермітажу" Михайла Піотровського,

директорки підсанкційного "Державного музею образотворчих мистецтв ім.Пушкіна" Єлизавети Лихачової,

керівника археологічних експедицій Сергія Соловйова, який був безпосередньо залучений у незаконних розкопках на території Херсонесу Таврійського, пам’ятки ЮНЕСКО.

Серед осіб з подвійним громадянством (усього 18 осіб) санкції введені, зокрема, щодо:

першої заступниці "міністра культури Республіки Крим" Ольги Бурової, призначеної на цю посаду окупаційною адміністрацією,

директора Мелітопольського краєзнавчого музею Євгена Горлачова, який передав окупантам інформацію про місце зберігання "Скіфського золота" і отримав за це від окупаційної влади орден,

завідувачки відділу історії та археології стародавнього і середньовічного Криму підсанкційного "Кримського федерального університету ім.Вернадського" Ельзари Хайредінової, яка очолює незаконну археологічну експедицію на окупованій території Криму.

Незаконно зареєстровані на окупованих територіях за законодавством РФ музеї, які функціонують на базі експропрійованих культурних цінностей: "Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський", "Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник", "Центральний музей Тавриди".