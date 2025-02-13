Зеленский подписал санкции против Порошенко и Коломойского — кто еще в списках
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подписал санкции против Порошенко и Коломойского — кто еще в списках

Офис Президента Украины
Зеленский
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Санкции СНБО ввели против экс-президента Украины Петра Порошенко, олигарха Игоря Коломойского, экс-главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, бывшего народного депутата и предпринимателя Константина Жеваго, а также против миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова.

Главные тезисы

  • Санкции против Порошенко, Коломойского, Медведчука, Жеваго и Боголюбова были подписаны Зеленским.
  • Список санкций включает лишение государственных наград и блокировку активов указанных лиц.
  • Подсанкционные лица могут столкнуться с ограничением в торговых операциях и выводе капитала за пределы Украины.

Зеленский принял санкции СНБО: кто в списках

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц и организаций.

Соответствующий указ № 81/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» обнародован на сайте главы государства.

Среди подсанкционных лиц:

  • Игорь Коломойский,

  • Геннадий Боголюбов,

  • Константин Жеваго,

  • Петр Порошенко,

  • Виктор Медведчук.

Санкции предусматривают:

  • лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

  • блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

  • ограничение торговых операций (полное прекращение);

  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращение выведения капиталов за пределы Украины».

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