Зеленский подписал санкции против Порошенко и Коломойского — кто еще в списках

Санкции СНБО ввели против экс-президента Украины Петра Порошенко, олигарха Игоря Коломойского, экс-главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, бывшего народного депутата и предпринимателя Константина Жеваго, а также против миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова.
Главные тезисы
- Санкции против Порошенко, Коломойского, Медведчука, Жеваго и Боголюбова были подписаны Зеленским.
- Список санкций включает лишение государственных наград и блокировку активов указанных лиц.
- Подсанкционные лица могут столкнуться с ограничением в торговых операциях и выводе капитала за пределы Украины.
Зеленский принял санкции СНБО: кто в списках
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц и организаций.
Соответствующий указ № 81/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» обнародован на сайте главы государства.
Среди подсанкционных лиц:
Игорь Коломойский,
Геннадий Боголюбов,
Константин Жеваго,
Петр Порошенко,
Виктор Медведчук.
Санкции предусматривают:
лишение государственных наград Украины, других форм празднования;
блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
ограничение торговых операций (полное прекращение);
ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращение выведения капиталов за пределы Украины».
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