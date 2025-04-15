Євросоюз готує "план Б" для збереження санкцій проти РФ

Як стверджує редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, юристи у Європейському Союзі уже активно працюють над "планом Б", який дасть можливість обійти вето Угорщини на продовження у червні санкцій проти країни-агресорки Росії.

Що відомо про новий план ЄС

Як вдалося дізнатися журналісту, вперше про цю ідею заговорили ще під час переговорів перед березневим продовженням санкцій.

Попри це, досі залишаються сумніви, наскільки вона є вдалою з юридичної точки зору.

Що важливо розуміти, європейські санкції де-факто складаються з двох документів: рішення і постанови.

Рікард Джозвяк звертає увагу на те, що тексти є практично однаковими і діють разом (країни узгоджують та ухвалюють рішення, яке виконується через постанову).

Саме дію постанови потрібно одноголосно продовжувати кожні шість місяців — але не рішення: рішення залишається чинним, доки не збереться кваліфікована більшість голосів для його скасування. Поширити

За словами авторів нового плану, саме це можна використати для того, щоб проігнорувати блокування Угорщиною продовження дії постанови і залишити санкції чинними.

Що важливо розуміти, це рішення розглядають як "тимчасовий і крайній захід", оскільки угорський лідер Віктор Орбан та його поплічники можуть подати до суду.

Саме тому у Євросоюзі усвідомлюють, що юридично рішення не є бездоганним.