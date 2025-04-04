ЕС готовит большие штрафные санкции против соцсети Х Маска

Регуляторы Европейского Союза готовят большие штрафные санкции против платформы X Илона Маска за нарушение закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией.

Соцсеть Х попадет под штрафные санкции ЕС

Отмечается, что наказание одного из ближайших советников президента США Дональда Трампа, вероятно, усугубит напряженность между ЕС и Вашингтоном.

По словам собеседников издания, наказание будет включать штраф, который может превысить 1 млрд долл. и требование внести изменения в платформу.

Ожидается, что они будут объявлены летом этого года и станут первыми в рамках нового закона ЕС, призванного заставить социальные медиакомпании контролировать свои сервисы.

Европейские органы взвешивают, насколько велик штраф наложить на компанию X, учитывая риски дальнейшего противостояния с Трампом на фоне более широких трансатлантических споров о торговле, тарифах и войне в Украине. Поделиться

Сообщается, что после вступления в должность Трампа европейские регуляторы замедлили расследование по X, чтобы оценить потенциальные последствия. Однако недавно, когда торговая напряженность с Соединенными Штатами усилилась, ЕС решил не тянуть.

На фоне введения Трампом новых тарифов, официальные лица ЕС заявили, что их расследование по X продвигается независимо от переговоров по пошлинам.

Расследование началось в 2023 году, и регуляторы в прошлом году вынесли предварительное решение о том, что соцсеть X нарушила закон.

Официальные лица в Брюсселе ожидают, что Маск, критиковавший европейскую политику как форму цензуры, будет бороться с любым регулированием соцсети.

Издание предполагает, что европейское технологическое регулирование могло сыграть определенную роль в размере таможенных пошлин, которые Трамп объявил на этой неделе против Европейского Союза. В феврале Белый дом опубликовал меморандум с предупреждением о том, что Закон о цифровых рынках и Закон о цифровых услугах тщательно проверяются на предмет несправедливого таргетинга на американские компании.

Европейская комиссия 17 января заявила, что расширяет расследование по вопросу, возбудила ли социальная сеть Х во главе с Илоном Маском правила ЕС по модерации контента. Поделиться

Президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о введении масштабных таможенных тарифов против торговых партнеров Соединенных Штатов, которые он назвал Днем освобождения Америки.