ЕС готовит большие штрафные санкции против соцсети Х Маска

Регуляторы Европейского Союза готовят большие штрафные санкции против платформы X Илона Маска за нарушение закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией.
Главные тезисы
- Европейский Союз готовит штрафные санкции против социальной сети Х Илона Маска за нарушение закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией.
- Принятие штрафов может углубить напряженность между ЕС и США из-за наказания высокопоставленного чиновника, такого как Илон Маск.
- Ожидается, что эти штрафы станут первыми в рамках нового закона ЕС, направленного на контроль социальных медиакомпаний.
Соцсеть Х попадет под штрафные санкции ЕС
Отмечается, что наказание одного из ближайших советников президента США Дональда Трампа, вероятно, усугубит напряженность между ЕС и Вашингтоном.
По словам собеседников издания, наказание будет включать штраф, который может превысить 1 млрд долл. и требование внести изменения в платформу.
Ожидается, что они будут объявлены летом этого года и станут первыми в рамках нового закона ЕС, призванного заставить социальные медиакомпании контролировать свои сервисы.
Сообщается, что после вступления в должность Трампа европейские регуляторы замедлили расследование по X, чтобы оценить потенциальные последствия. Однако недавно, когда торговая напряженность с Соединенными Штатами усилилась, ЕС решил не тянуть.
На фоне введения Трампом новых тарифов, официальные лица ЕС заявили, что их расследование по X продвигается независимо от переговоров по пошлинам.
Расследование началось в 2023 году, и регуляторы в прошлом году вынесли предварительное решение о том, что соцсеть X нарушила закон.
Официальные лица в Брюсселе ожидают, что Маск, критиковавший европейскую политику как форму цензуры, будет бороться с любым регулированием соцсети.
Издание предполагает, что европейское технологическое регулирование могло сыграть определенную роль в размере таможенных пошлин, которые Трамп объявил на этой неделе против Европейского Союза. В феврале Белый дом опубликовал меморандум с предупреждением о том, что Закон о цифровых рынках и Закон о цифровых услугах тщательно проверяются на предмет несправедливого таргетинга на американские компании.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о введении масштабных таможенных тарифов против торговых партнеров Соединенных Штатов, которые он назвал Днем освобождения Америки.
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