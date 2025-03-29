"Ударим по Илону Маску". Сотни акций протеста пройдут в разных странах мира
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Технологии
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"Ударим по Илону Маску". Сотни акций протеста пройдут в разных странах мира

Люди протестуют против влияния Илона Маска на мировую политику
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Источник:  TechCrunch

29 марта масштабные акции протеста против влияния на мировую политику американского миллиардера Илона Маска охватят разные города и страны. Всего организаторы движения Tesla Takedown анонсировали около 200 таких демонстраций в течение одних суток.

Главные тезисы

  • Целью протестов является призыв продавать Tesla, акции компании и прекращать покупать новые автомобили.
  • Планируется проведение акций у автосалонов, дилерских центров и зарядных станций Tesla в США, Европе и других странах.

Люди протестуют против влияния Илона Маска на мировую политику

По словам представителей Tesla Takedown, их движение мирное, и они не собираются прибегать к насилию или угрозам.

Главная цель запланированных демонстраций — не причинить физический ущерб автомобилям Tesla или Маску, а призвать людей продавать свои Tesla, акции компании и прекратить покупать новые автомобили.

С заявлением по этому поводу уже выступила организатор акций протеста из Нью-Джерси Наташа Пурдум.

Причина, по которой он (Маск — ред.) имеет такое влияние, — это его богатство. Мы считаем, что если сможем повлиять на курс акций Tesla, то ударим по Илону Маску там, где больнее всего, — подчеркнула она.

Согласно последним данным, более 200 акций пройдут у автосалонов, дилерских центров и зарядных станций Tesla в США, Европе и других странах.

К слову, президент США Дональд Трамп уже неоднократно угрожал Tesla Takedown, а также пытался запугать членов движения.

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