У Путина неожиданно назвали Маска "великим провидцем" и стремятся к сотрудничеству
Категория
Мир
Дата публикации

У Путина неожиданно назвали Маска "великим провидцем" и стремятся к сотрудничеству

Маск
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Источник:  Reuters

Уполномоченный президента РФ по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Российская Федерация вроде бы может поставить небольшую атомную электростанцию для миссии SpaceX на Марс.

Главные тезисы

  • Россия высказала готовность поставить атомную электростанцию для миссии на Марс компании SpaceX, что свидетельствует о стремлении к сотрудничеству в космических программах.
  • Уполномоченный президента РФ по международному сотрудничеству назвал Илона Маска великим провидцем и призвал к партнерству, отмечая важность партнерства в развитии космической индустрии.

Россияне размечтались о полетах на Марс в миссии Маска

Россия может предложить небольшую атомную электростанцию для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности, — сказал Дмитриев.

По его словам, у России якобы есть ряд ядерных технологий, которые могут пригодиться для освоения Марса.

Следует отметить, что за последний месяц это уже второе заявление российского чиновника о возможном сотрудничестве с Маском.

При этом Дмитриев назвал Маска "великим провидцем" и отметил важность партнерства.

Интересно, что недавно Маск заявил, что ракета Starship отправится на Марс в конце следующего года. В случае, если миссия будет успешной, первые посадки людей могут произойти между 2029 и 2031 годом.

Напомним, Starship — это многоразовая ракета-носитель и космический корабль. Она была разработана компанией SpaceX для выполнения различных миссий. Заявлялось, что производство Starship является ключевым этапом в планах Маска по полету на Марс.

Главная особенность Starship — способность к вертикальному взлету и посадке. Корабль имеет высоту 50 метров и диаметр 9 метров.

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