У Путина неожиданно назвали Маска "великим провидцем" и стремятся к сотрудничеству

Уполномоченный президента РФ по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Российская Федерация вроде бы может поставить небольшую атомную электростанцию для миссии SpaceX на Марс.
Главные тезисы
- Россия высказала готовность поставить атомную электростанцию для миссии на Марс компании SpaceX, что свидетельствует о стремлении к сотрудничеству в космических программах.
- Уполномоченный президента РФ по международному сотрудничеству назвал Илона Маска великим провидцем и призвал к партнерству, отмечая важность партнерства в развитии космической индустрии.
Россияне размечтались о полетах на Марс в миссии Маска
По его словам, у России якобы есть ряд ядерных технологий, которые могут пригодиться для освоения Марса.
При этом Дмитриев назвал Маска "великим провидцем" и отметил важность партнерства.
Интересно, что недавно Маск заявил, что ракета Starship отправится на Марс в конце следующего года. В случае, если миссия будет успешной, первые посадки людей могут произойти между 2029 и 2031 годом.
Напомним, Starship — это многоразовая ракета-носитель и космический корабль. Она была разработана компанией SpaceX для выполнения различных миссий. Заявлялось, что производство Starship является ключевым этапом в планах Маска по полету на Марс.
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