У Путина неожиданно назвали Маска "великим провидцем" и стремятся к сотрудничеству

Уполномоченный президента РФ по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Российская Федерация вроде бы может поставить небольшую атомную электростанцию для миссии SpaceX на Марс.

Россияне размечтались о полетах на Марс в миссии Маска

Россия может предложить небольшую атомную электростанцию для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности, — сказал Дмитриев. Поделиться

По его словам, у России якобы есть ряд ядерных технологий, которые могут пригодиться для освоения Марса.

Следует отметить, что за последний месяц это уже второе заявление российского чиновника о возможном сотрудничестве с Маском. Поделиться

При этом Дмитриев назвал Маска "великим провидцем" и отметил важность партнерства.

Интересно, что недавно Маск заявил, что ракета Starship отправится на Марс в конце следующего года. В случае, если миссия будет успешной, первые посадки людей могут произойти между 2029 и 2031 годом.

Напомним, Starship — это многоразовая ракета-носитель и космический корабль. Она была разработана компанией SpaceX для выполнения различных миссий. Заявлялось, что производство Starship является ключевым этапом в планах Маска по полету на Марс.