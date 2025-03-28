У Путіна неочікувано назвали Маска "великим провидцем" і прагнуть співпраці

Уповноважений президента РФ з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв заявив, що Російська Федерація нібито може поставити невелику атомну електростанцію для місії SpaceX на Марс.
Головні тези:
- Російська Федерація розглядає можливість постачання атомних електростанцій для місій SpaceX на Марс.
- Уповноважений президента РФ називає Ілона Маска 'великим провидцем' та закликає до партнерства у космічних програмах.
- Місія SpaceX на Марс планується на наступний рік, з можливими посадками людей між 2029 і 2031 роками.
Росіяни розмріялися про польоти на Марс у місії Маска
За його словами, Росія нібито має низку ядерних технологій, що можуть стати в пригоді для освоєння Марсу.
При цьому Дмитрієв назвав Маска "великим провидцем" і наголосив на важливості партнерства.
Цікаво те, що нещодавно Маск заявив, що ракета Starship вирушить на Марс наприкінці наступного року. У випадку, якщо місія буде успішною, перші посадки людей можуть відбутися між 2029 і 2031 роками.
Нагадаємо, Starship — це багаторазова ракета-носій і космічний корабель. Її було розроблено компанією SpaceX для виконання різноманітних місій. Заявлялось, що виробництво Starship є ключовим етапом у планах Маска щодо польоту на Марс.
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