У Путіна неочікувано назвали Маска "великим провидцем" і прагнуть співпраці

Уповноважений президента РФ з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв заявив, що Російська Федерація нібито може поставити невелику атомну електростанцію для місії SpaceX на Марс.

Росіяни розмріялися про польоти на Марс у місії Маска

Росія може запропонувати невелику атомну електростанцію для місії на Марс та інші передові технологічні можливості, — сказав Дмитрієв. Поширити

За його словами, Росія нібито має низку ядерних технологій, що можуть стати в пригоді для освоєння Марсу.

Варто зауважити, що за останній місяць це вже друга заява російського чиновника щодо можливої співпраці з Маском. Поширити

При цьому Дмитрієв назвав Маска "великим провидцем" і наголосив на важливості партнерства.

Цікаво те, що нещодавно Маск заявив, що ракета Starship вирушить на Марс наприкінці наступного року. У випадку, якщо місія буде успішною, перші посадки людей можуть відбутися між 2029 і 2031 роками.

Нагадаємо, Starship — це багаторазова ракета-носій і космічний корабель. Її було розроблено компанією SpaceX для виконання різноманітних місій. Заявлялось, що виробництво Starship є ключовим етапом у планах Маска щодо польоту на Марс.