Донька Ілона Маска публічно принизила батька та назвала його "жалюгідним"

За словами доньки американського мільярдера Ілона Маска — Вівіани Вілсон, — у неї немає ні крихти поваги до свого батька. Окрім того, дівчина зазначила, що не боїться бізнесмена тільки тому що він впливовий та має багато грошей.
Головні тези:
- Вівіан Вілсон підтвердила, що більше не спілкується з рідним батьком.
- Раніше мільярдер заявив, що донька для нього “мертва”.
Донька Ілона Маска не приховує свого ставлення до батька
Вівіан Вілсон відверто зізналася, що не спілкується з рідним татом останні 5 років, а також не збирається відновлювати будь-які контакти з ним.
За словами дівчини, її ображають навіть будь-які асоціації її з Ілоном Маском.
Ба більше, дівчина офіційно підтвердила, що 2 роки тому вона подала прохання на юридичну зміну імені.
До слова, донька Маска визнала себе трансгендерною особою, після чого Ілон публічно заявив, що "вона для нього мертва".
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