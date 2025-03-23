Донька Ілона Маска публічно принизила батька та назвала його "жалюгідним"
Категорія
Світ
Дата публікації

Донька Ілона Маска публічно принизила батька та назвала його "жалюгідним"

Донька Ілона Маска не приховує свого ставлення до батька
Джерело:  Vogue

За словами доньки американського мільярдера Ілона Маска — Вівіани Вілсон, — у неї немає ні крихти поваги до свого батька. Окрім того, дівчина зазначила, що не боїться бізнесмена тільки тому що він впливовий та має багато грошей.

Головні тези:

  • Вівіан Вілсон підтвердила, що більше не спілкується з рідним батьком.
  • Раніше мільярдер заявив, що донька для нього “мертва”.

Донька Ілона Маска не приховує свого ставлення до батька

Вівіан Вілсон відверто зізналася, що не спілкується з рідним татом останні 5 років, а також не збирається відновлювати будь-які контакти з ним.

За словами дівчини, її ображають навіть будь-які асоціації її з Ілоном Маском.

Мене дратує, що люди асоціюють мене з ним. Він жалюгідний чоловік-дитина. Чому я повинна його боятися? О, у нього так багато влади. Мені начхати. Чому я маю боятися цієї людини? Тому що він багатий? О, ні, я тремчу. Мені начхати, скільки у кого грошей, — наголосила Вівіан.

Ба більше, дівчина офіційно підтвердила, що 2 роки тому вона подала прохання на юридичну зміну імені.

До слова, донька Маска визнала себе трансгендерною особою, після чого Ілон публічно заявив, що "вона для нього мертва".

Щоразу, коли я відкриваю свій телефон, щоб почитати новини, я просто дивлюся у стіну протягом 10 хвилин. Жахливо те, що вони роблять, не тільки з трансгендерною спільнотою, а й із мігрантами, з багатьма маргіналізованими спільнотами, які систематично зазнають переслідувань з боку нової адміністрації та позбавляються захисту. Це зло, — додала Вілсон.

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