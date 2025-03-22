Італія не поспішає підписувати угоду з Маском щодо Starlink — яка причина
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Італія не поспішає підписувати угоду з Маском щодо Starlink — яка причина

Маск
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Джерело:  La Repubblica

Контракт на кілька мільярдів передбачав, що Starlink забезпечить надійним зв'язком італійські посольства за кордоном, а також італійську армію. Проте наразі перемовини щодо цього “на павзі”.

Головні тези:

  • Причиною відмови Італії від підписання угоди з Маском щодо Starlink стали скандали, пов'язані з Ілоном Маском.
  • Прем'єр-міністерка Італії намагалася підтримувати добрі відносини з Маском, але опозиція критикувала рішення уряду укласти велику угоду з SpaceX.
  • Італійська опозиція висунула вимогу скасування подальших переговорів з SpaceX через погрози вимкнути Starlink для України, яка використовує його для оборони від російської агресії.

Італія передумала підписувати контракт із Маском

Уряд Італії поставив на паузу переговори з компанією SpaceX щодо надання послуг супутникового зв’язку Starlink для оборонних і дипломатичних потреб Риму.

Про це в інтерв’ю газеті La Repubblica заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Все зупинилося, — сказав він, уточнивши, що має на увазі "технічні дискусії" довкола можливої ​​угоди щодо використання супутникової системи Starlink урядовими установами Італії.

За словами Крозетто, обговоренню угоди завадили численні скандали навколо власника компанії Ілона Маска.

Як зазначає Politico, новина про можливу угоду італійського уряду зі Starlink була вперше оголошена в січні. Прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні, яка сама належить до правого політичного спектра, намагалася підтримувати добрі відносини з адміністрацією Трампа і безпосередньо з Маском.

Однак останнім часом італійська опозиція активно критикувала наміри уряду підписати велику угоду зі SpaceX.

Опозиційні політики закликали скасувати подальші переговори, прямо посилаючись на озвучені Маском погрози вимкнути Starlink для України, яка потребує його для оборони від російської агресії.

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