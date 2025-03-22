Італія не поспішає підписувати угоду з Маском щодо Starlink — яка причина

Контракт на кілька мільярдів передбачав, що Starlink забезпечить надійним зв'язком італійські посольства за кордоном, а також італійську армію. Проте наразі перемовини щодо цього “на павзі”.

Італія передумала підписувати контракт із Маском

Уряд Італії поставив на паузу переговори з компанією SpaceX щодо надання послуг супутникового зв’язку Starlink для оборонних і дипломатичних потреб Риму.

Про це в інтерв’ю газеті La Repubblica заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Все зупинилося, — сказав він, уточнивши, що має на увазі "технічні дискусії" довкола можливої ​​угоди щодо використання супутникової системи Starlink урядовими установами Італії. Поширити

За словами Крозетто, обговоренню угоди завадили численні скандали навколо власника компанії Ілона Маска.

Як зазначає Politico, новина про можливу угоду італійського уряду зі Starlink була вперше оголошена в січні. Прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні, яка сама належить до правого політичного спектра, намагалася підтримувати добрі відносини з адміністрацією Трампа і безпосередньо з Маском.

Однак останнім часом італійська опозиція активно критикувала наміри уряду підписати велику угоду зі SpaceX.