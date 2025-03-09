Маск неочікувано пообіцяв ніколи не вимикати Starlink Україні

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України. Такою є його позиція попри те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.

Маск зробив заяву щодо Starlink для України

Свій коментар він залишив у соцмережі Х.

Щоб бути гранично ясним, то хоч би як я не був не згоден із політикою щодо України, Starlink ніколи не відключить свої термінали. Ілон Маск Мільярдер

За словами Маска, він просто заявляє, що без Starlink українські лінії зв'язку впадуть, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.

Exactly!



To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.



I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!



We would never… — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Ми ніколи не зробили б нічого подібного і не скористаємося цим, як козирем, — резюмував він.

Хоча раніше Маск накинувся з образами на очільника польського зовнішньополітичного відомства Радослава Сікорського, який нагадав, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі й що це близько 50 млн дол на рік.

Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників, — зауважив Сікорський. Поширити

Коментарі Сікорського викликали бурхливу реакцію з боку американського мільярдера, який прокоментував його слова на своїй сторінці у соцмережі Х.