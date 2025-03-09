Маск неочікувано пообіцяв ніколи не вимикати Starlink Україні

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України. Такою є його позиція попри те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.
Головні тези:
- Ілон Маск гарантує, що Starlink не буде вимкнутий для України, навіть у зв'язку з політичними розбіжностями.
- Маск пояснив, що без Starlink українські лінії зв'язку стануть уразливими перед можливими втручаннями.
- Напередодні та після заяви Маска була різка реакція від представників Польщі, що оплачує послуги Starlink для України.
Маск зробив заяву щодо Starlink для України
Свій коментар він залишив у соцмережі Х.
За словами Маска, він просто заявляє, що без Starlink українські лінії зв'язку впадуть, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.
Exactly!— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025
To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.
I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!
We would never…
Ми ніколи не зробили б нічого подібного і не скористаємося цим, як козирем, — резюмував він.
Хоча раніше Маск накинувся з образами на очільника польського зовнішньополітичного відомства Радослава Сікорського, який нагадав, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі й що це близько 50 млн дол на рік.
Коментарі Сікорського викликали бурхливу реакцію з боку американського мільярдера, який прокоментував його слова на своїй сторінці у соцмережі Х.
Мовчи, маленька людина. Ви платите крихітну частку вартості. І немає ніякої заміни Starlink.
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