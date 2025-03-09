Маск неочікувано пообіцяв ніколи не вимикати Starlink Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Маск неочікувано пообіцяв ніколи не вимикати Starlink Україні

Маск
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Джерело:  online.ua

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України. Такою є його позиція попри те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.

Головні тези:

  • Ілон Маск гарантує, що Starlink не буде вимкнутий для України, навіть у зв'язку з політичними розбіжностями.
  • Маск пояснив, що без Starlink українські лінії зв'язку стануть уразливими перед можливими втручаннями.
  • Напередодні та після заяви Маска була різка реакція від представників Польщі, що оплачує послуги Starlink для України.

Маск зробив заяву щодо Starlink для України

Свій коментар він залишив у соцмережі Х.

Щоб бути гранично ясним, то хоч би як я не був не згоден із політикою щодо України, Starlink ніколи не відключить свої термінали.

Ілон Маск

Ілон Маск

Мільярдер

За словами Маска, він просто заявляє, що без Starlink українські лінії зв'язку впадуть, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.

Ми ніколи не зробили б нічого подібного і не скористаємося цим, як козирем, — резюмував він.

Хоча раніше Маск накинувся з образами на очільника польського зовнішньополітичного відомства Радослава Сікорського, який нагадав, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі й що це близько 50 млн дол на рік.

Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників, — зауважив Сікорський.

Коментарі Сікорського викликали бурхливу реакцію з боку американського мільярдера, який прокоментував його слова на своїй сторінці у соцмережі Х.

Мовчи, маленька людина. Ви платите крихітну частку вартості. І немає ніякої заміни Starlink.

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