Можливість відключення Starlink для України — Польща не бачить підстав
Категорія
Україна
Дата публікації

Можливість відключення Starlink для України — Польща не бачить підстав

Starlink
Джерело:  online.ua

Варшава закупила для України термінали Starlink, платить і продовжить платити за супутниковий Інтернет, а тому не бачить підстав для розриву бізнес-контракту, стороною якого є Польща.

Головні тези:

  • Польща закупила термінали Starlink для України і продовжує платити за послуги.
  • Віцепрем'єр-міністр Польщі розвіяв усі сумніви щодо можливого відключення Starlink для України.
  • Польща відверто заявила про намір продовжувати оплату за супутниковий Інтернет для українських користувачів.

У Польщі заспокоїли українців щодо Starlink

Про це в соцмережі X написав віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Польща купила термінали Starlink, які передала Україні. Ми платимо і надалі платитимемо абонплату за супутниковий Інтернет для України. Я не можу собі уявити, що хтось може вирішити розірвати бізнес-контракт на надання комерційної послуги, стороною якого є Польща.

Як повідомлялося, раніше Reuters написав, що американські перемовники у контексті угоди про корисні копалини порушили питання про можливість обмеження доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink компанії Space X.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував інформацію про нібито ймовірність відключення супутникової інтернет-системи Starlink, зауваживши про альтернативи. За його словами, "по-перше — не відключають, по-друге — є альтернативні речі, які на фронті працюють".

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