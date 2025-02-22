Можливість відключення Starlink для України — Польща не бачить підстав

Варшава закупила для України термінали Starlink, платить і продовжить платити за супутниковий Інтернет, а тому не бачить підстав для розриву бізнес-контракту, стороною якого є Польща.

У Польщі заспокоїли українців щодо Starlink

Про це в соцмережі X написав віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Польща купила термінали Starlink, які передала Україні. Ми платимо і надалі платитимемо абонплату за супутниковий Інтернет для України. Я не можу собі уявити, що хтось може вирішити розірвати бізнес-контракт на надання комерційної послуги, стороною якого є Польща.

Polska kupiła Starlinki, które przekazała Ukrainie. Płacimy i dalej będziemy płacić abonament za internet satelitarny dla Ukrainy. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może zdecydować się na zerwanie umowy biznesowej za usługę komercyjną, której stroną jest Polska. — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) February 22, 2025

Як повідомлялося, раніше Reuters написав, що американські перемовники у контексті угоди про корисні копалини порушили питання про можливість обмеження доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink компанії Space X.