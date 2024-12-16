В ЄС створюють альтернативу Starlink Ілона Маска
Категорія
Технології
Дата публікації

В ЄС створюють альтернативу Starlink Ілона Маска

Супутниковий інтернет
Джерело:  Bloomberg

Євросоюз інвестує 10,6 млрд євро у створення супутникової мережі IRIS2, яка включатиме 290 супутників, що забезпечуватимуть зашифроване глобальне інтернет-з’єднання. 

Головні тези:

  • Євросоюз інвестує 10,6 млрд євро у створення супутникової мережі IRIS2, конкурентної Starlink Маска.
  • Проєкт реалізується у рамках державно-приватного партнерства, в якому беруть участь кілька європейських компаній.
  • Запуск супутникової мережі IRIS2 планується на 2030 рік, що дасть ЄС глобальне зашифроване інтернет-з’єднання.
  • Європейські компанії, які беруть участь у проєкті, отримають можливість розширити свої можливості та пропозиції на ринку космічних технологій.
  • Супутниковий інтернет ЄС стане важливим кроком для забезпечення суверенітету та незалежності у галузі космічних комунікацій.

Що відомо про європейську альтернативу Starlink Маска

На початку цього тижня представники ЄС підписали контракти, що дозволяють почати роботи над проєктом IRIS2, який представлятиме багатоорбітальну мережу і може почати працювати вже з 2030 року.

Проєкт реалізується у рамках державно-приватного партнерства.

Будівництвом супутникової мережі займатимуться люксембурзька SES SA, французька Eutelsat SA та іспанська Hispasat SA.

Безпосередньо інвестиції ЄС складають 6 млрд євро, тоді як європейські компанії вкладають 4,1 мільярда євро, а Європейське космічне агентство виділить 550 млн євро.

ЄС починає створення власного аналога Starlink
Супутниковий інтернет

Термін контракту складатиме 12 років. При цьому частина інвестицій залежатиме від схвалення держав-членів ЄС.

За словами нового європейського комісара з оборони і космосу Андріуса Кубіліуса, підписання контракту є дуже важливим, оскільки Росія регулярно глушить навігаційні сигнали.

Starlink був істотним фактором під час війни Росії проти України, де армія Києва використовувала його для проведення військових операцій.

Консультативна роль Маска в майбутній адміністрації Дональда Трампа порушує додаткові питання про те, як ця роль може вплинути на операції Starlink.

Що кажуть організатори та виконавці європейського проєкту

У галузі ходить така історія, що Starlink переміг, а всі інші мертві, вірно? Це неправда. Вони вкладають багато грошей, тому з ними дуже важко конкурувати. Однак кожна країна і кожна держава хочуть мати суверенітет і незалежність. Навіть невеликі країни прагнуть запустити супутник, — пояснює гендиректор SES Адель Аль-Салех.

Аль-Салех заявив, що контракт IRIS2 дасть змогу таким компаніям, як SES, яка розробляє супутники, що працюють на вищій орбіті, ніж Starlink, процвітати, оскільки ЄС є їхнім "основним клієнтом".

SES та іншим компаніям також буде дозволено продавати частину своїх послуг комерційним клієнтам, а представник Європейської комісії заявив, що близько половини потужностей супутників буде зарезервовано для потреб уряду.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Starlink вперше запрацював на борту пасажирського літака
Пасажирський літак
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
SpaceX хоче розмістити мережу Starlink на орбіті Марса
Starlink
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Роботу Starlink випробували у надзвукових літаках. Які результати
Quarterhorse Mk1

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?