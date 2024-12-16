Євросоюз інвестує 10,6 млрд євро у створення супутникової мережі IRIS2, яка включатиме 290 супутників, що забезпечуватимуть зашифроване глобальне інтернет-з’єднання.

Що відомо про європейську альтернативу Starlink Маска

На початку цього тижня представники ЄС підписали контракти, що дозволяють почати роботи над проєктом IRIS2, який представлятиме багатоорбітальну мережу і може почати працювати вже з 2030 року.

Проєкт реалізується у рамках державно-приватного партнерства.

Будівництвом супутникової мережі займатимуться люксембурзька SES SA, французька Eutelsat SA та іспанська Hispasat SA.

Безпосередньо інвестиції ЄС складають 6 млрд євро, тоді як європейські компанії вкладають 4,1 мільярда євро, а Європейське космічне агентство виділить 550 млн євро.

Супутниковий інтернет

Термін контракту складатиме 12 років. При цьому частина інвестицій залежатиме від схвалення держав-членів ЄС.

За словами нового європейського комісара з оборони і космосу Андріуса Кубіліуса, підписання контракту є дуже важливим, оскільки Росія регулярно глушить навігаційні сигнали.

Starlink був істотним фактором під час війни Росії проти України, де армія Києва використовувала його для проведення військових операцій.

Консультативна роль Маска в майбутній адміністрації Дональда Трампа порушує додаткові питання про те, як ця роль може вплинути на операції Starlink.

Що кажуть організатори та виконавці європейського проєкту

У галузі ходить така історія, що Starlink переміг, а всі інші мертві, вірно? Це неправда. Вони вкладають багато грошей, тому з ними дуже важко конкурувати. Однак кожна країна і кожна держава хочуть мати суверенітет і незалежність. Навіть невеликі країни прагнуть запустити супутник, — пояснює гендиректор SES Адель Аль-Салех. Поширити

Аль-Салех заявив, що контракт IRIS2 дасть змогу таким компаніям, як SES, яка розробляє супутники, що працюють на вищій орбіті, ніж Starlink, процвітати, оскільки ЄС є їхнім "основним клієнтом".

SES та іншим компаніям також буде дозволено продавати частину своїх послуг комерційним клієнтам, а представник Європейської комісії заявив, що близько половини потужностей супутників буде зарезервовано для потреб уряду.