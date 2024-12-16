Євросоюз інвестує 10,6 млрд євро у створення супутникової мережі IRIS2, яка включатиме 290 супутників, що забезпечуватимуть зашифроване глобальне інтернет-з’єднання.
Головні тези:
- Євросоюз інвестує 10,6 млрд євро у створення супутникової мережі IRIS2, конкурентної Starlink Маска.
- Проєкт реалізується у рамках державно-приватного партнерства, в якому беруть участь кілька європейських компаній.
- Запуск супутникової мережі IRIS2 планується на 2030 рік, що дасть ЄС глобальне зашифроване інтернет-з’єднання.
- Європейські компанії, які беруть участь у проєкті, отримають можливість розширити свої можливості та пропозиції на ринку космічних технологій.
- Супутниковий інтернет ЄС стане важливим кроком для забезпечення суверенітету та незалежності у галузі космічних комунікацій.
Що відомо про європейську альтернативу Starlink Маска
На початку цього тижня представники ЄС підписали контракти, що дозволяють почати роботи над проєктом IRIS2, який представлятиме багатоорбітальну мережу і може почати працювати вже з 2030 року.
Проєкт реалізується у рамках державно-приватного партнерства.
Будівництвом супутникової мережі займатимуться люксембурзька SES SA, французька Eutelsat SA та іспанська Hispasat SA.
Безпосередньо інвестиції ЄС складають 6 млрд євро, тоді як європейські компанії вкладають 4,1 мільярда євро, а Європейське космічне агентство виділить 550 млн євро.
Термін контракту складатиме 12 років. При цьому частина інвестицій залежатиме від схвалення держав-членів ЄС.
За словами нового європейського комісара з оборони і космосу Андріуса Кубіліуса, підписання контракту є дуже важливим, оскільки Росія регулярно глушить навігаційні сигнали.
Starlink був істотним фактором під час війни Росії проти України, де армія Києва використовувала його для проведення військових операцій.
Консультативна роль Маска в майбутній адміністрації Дональда Трампа порушує додаткові питання про те, як ця роль може вплинути на операції Starlink.
Що кажуть організатори та виконавці європейського проєкту
Аль-Салех заявив, що контракт IRIS2 дасть змогу таким компаніям, як SES, яка розробляє супутники, що працюють на вищій орбіті, ніж Starlink, процвітати, оскільки ЄС є їхнім "основним клієнтом".
SES та іншим компаніям також буде дозволено продавати частину своїх послуг комерційним клієнтам, а представник Європейської комісії заявив, що близько половини потужностей супутників буде зарезервовано для потреб уряду.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-