Евросоюз инвестирует 10,6 млрд евро в создание спутниковой сети IRIS2, которая будет включать 290 спутников, которые будут обеспечивать зашифрованное глобальное интернет-соединение.

Что известно о европейской альтернативе Starlink Маска

В начале этой недели представители ЕС подписали контракты, позволяющие начать работу над проектом IRIS2, который будет представлять многоорбитальную сеть и может начать работать уже с 2030 года.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства.

Строительством спутниковой сети будут заниматься люксембургская SES SA, французская Eutelsat SA и испанская Hispasat SA.

Непосредственно инвестиции ЕС составляют 6 млрд евро, тогда как европейские компании вкладывают 4,1 млрд евро, а Европейское космическое агентство выделит 550 млн евро.

Спутниковый интернет

Срок контракта будет составлять 12 лет. При этом часть инвестиций будет зависеть от одобрения государств-членов ЕС.

По словам нового европейского комиссара по обороне и космосу Андриуса Кубилиуса, подписание контракта очень важно, поскольку Россия регулярно глушит навигационные сигналы.

Starlink являлся существенным фактором во время войны России против Украины, где армия Киева использовала его для проведения военных операций.

Консультативная роль Маска в будущей администрации Дональда Трампа поднимает дополнительные вопросы о том, как эта роль может повлиять на операции Starlink.

Что говорят организаторы и исполнители европейского проекта

В отрасли ходит такая история, что Starlink победил, а все остальные мертвы, верно? Это неправда. Они вкладывают много денег, поэтому с ними очень сложно конкурировать. Однако каждая страна и каждое государство хотят обладать суверенитетом и независимостью. Даже небольшие страны стремятся запустить спутник, — объясняет гендиректор SES Адель Аль-Салех. Поделиться

Аль-Салех заявил, что контракт IRIS2 позволит таким компаниям, как SES, разрабатывающая спутники, работающие на более высокой орбите, чем Starlink, процветать, поскольку ЕС является их "основным клиентом".

SES и другим компаниям также будет разрешено продавать часть своих услуг коммерческим клиентам, а представитель Европейской комиссии заявил, что около половины мощностей спутников будут зарезервированы для нужд правительства.