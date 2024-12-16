В ЕС создают альтернативу Starlink Илона Маска
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Технологии
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В ЕС создают альтернативу Starlink Илона Маска

Спутниковый интернет
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Источник:  Bloomberg

Евросоюз инвестирует 10,6 млрд евро в создание спутниковой сети IRIS2, которая будет включать 290 спутников, которые будут обеспечивать зашифрованное глобальное интернет-соединение.

Главные тезисы

  • Проект IRIS2 создается Евросоюзом как альтернатива Starlink Илона Маска для обеспечения зашифрованного глобального интернет-соединения
  • Инвестиции в IRIS2 помогут европейским компаниям расширить возможности на рынке космических технологий и обеспечат суверенитет в области космических коммуникаций
  • Строительство многоорбитальной сети IRIS2 даст возможность работать на более высоких орбитах по сравнению с Starlink, что значительно расширит потенциал использования
  • Европейская альтернатива Starlink рассматривается как важный шаг для обеспечения независимости Евросоюза и улучшения услуг связи для коммерческих и правительственных клиентов
  • Подписание контракта по проекту IRIS2 признано стратегически важным для Евросоюза в контексте потенциальных угроз для интернет-соединения, поддерживаемого российскими действиями

Что известно о европейской альтернативе Starlink Маска

В начале этой недели представители ЕС подписали контракты, позволяющие начать работу над проектом IRIS2, который будет представлять многоорбитальную сеть и может начать работать уже с 2030 года.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства.

Строительством спутниковой сети будут заниматься люксембургская SES SA, французская Eutelsat SA и испанская Hispasat SA.

Непосредственно инвестиции ЕС составляют 6 млрд евро, тогда как европейские компании вкладывают 4,1 млрд евро, а Европейское космическое агентство выделит 550 млн евро.

ЕС начинает создание собственного аналога Starlink
Спутниковый интернет

Срок контракта будет составлять 12 лет. При этом часть инвестиций будет зависеть от одобрения государств-членов ЕС.

По словам нового европейского комиссара по обороне и космосу Андриуса Кубилиуса, подписание контракта очень важно, поскольку Россия регулярно глушит навигационные сигналы.

Starlink являлся существенным фактором во время войны России против Украины, где армия Киева использовала его для проведения военных операций.

Консультативная роль Маска в будущей администрации Дональда Трампа поднимает дополнительные вопросы о том, как эта роль может повлиять на операции Starlink.

Что говорят организаторы и исполнители европейского проекта

В отрасли ходит такая история, что Starlink победил, а все остальные мертвы, верно? Это неправда. Они вкладывают много денег, поэтому с ними очень сложно конкурировать. Однако каждая страна и каждое государство хотят обладать суверенитетом и независимостью. Даже небольшие страны стремятся запустить спутник, — объясняет гендиректор SES Адель Аль-Салех.

Аль-Салех заявил, что контракт IRIS2 позволит таким компаниям, как SES, разрабатывающая спутники, работающие на более высокой орбите, чем Starlink, процветать, поскольку ЕС является их "основным клиентом".

SES и другим компаниям также будет разрешено продавать часть своих услуг коммерческим клиентам, а представитель Европейской комиссии заявил, что около половины мощностей спутников будут зарезервированы для нужд правительства.

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