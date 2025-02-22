Возможность отключения Starlink для Украины — Польша не видит оснований

Варшава закупила для Украины терминалы Starlink, платит и продолжит платить за спутниковый Интернет, поэтому не видит оснований для разрыва бизнес-контракта, стороной которого является Польша.
Главные тезисы
- Польша закупила терминалы Starlink для Украины и продолжает оплачивать услуги, не видя оснований для разрыва контракта.
- Вице-премьер-министр Польши подтвердил намерение продолжать оплату за спутниковый Интернет для украинских пользователей, успокаивая общественность.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил наличие альтернативных решений в случае возможного отключения Starlink для Украины.
В Польше успокоили украинцев по поводу Starlink
Об этом в соцсети X написал вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.
Польша купила терминалы Starlink, переданные Украине. Мы платим и дальше будем платить абонплату за спутниковый Интернет для Украины. Я не могу представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт на предоставление коммерческой услуги, стороной которого является Польша.
Polska kupiła Starlinki, które przekazała Ukrainie. Płacimy i dalej będziemy płacić abonament za internet satelitarny dla Ukrainy. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może zdecydować się na zerwanie umowy biznesowej za usługę komercyjną, której stroną jest Polska.— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) February 22, 2025
Как сообщалось, ранее Reuters написал, что американские переговорщики в контексте соглашения о полезных ископаемых подняли вопрос о возможности ограничения доступа Украины к спутниковой интернет-системе Starlink компании Space X.
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