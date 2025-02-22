Возможность отключения Starlink для Украины — Польша не видит оснований
Категория
Украина
Дата публикации

Возможность отключения Starlink для Украины — Польша не видит оснований

Starlink
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Источник:  online.ua

Варшава закупила для Украины терминалы Starlink, платит и продолжит платить за спутниковый Интернет, поэтому не видит оснований для разрыва бизнес-контракта, стороной которого является Польша.

Главные тезисы

  • Польша закупила терминалы Starlink для Украины и продолжает оплачивать услуги, не видя оснований для разрыва контракта.
  • Вице-премьер-министр Польши подтвердил намерение продолжать оплату за спутниковый Интернет для украинских пользователей, успокаивая общественность.
  • Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил наличие альтернативных решений в случае возможного отключения Starlink для Украины.

В Польше успокоили украинцев по поводу Starlink

Об этом в соцсети X написал вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Польша купила терминалы Starlink, переданные Украине. Мы платим и дальше будем платить абонплату за спутниковый Интернет для Украины. Я не могу представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт на предоставление коммерческой услуги, стороной которого является Польша.

Как сообщалось, ранее Reuters написал, что американские переговорщики в контексте соглашения о полезных ископаемых подняли вопрос о возможности ограничения доступа Украины к спутниковой интернет-системе Starlink компании Space X.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал информацию о якобы возможности отключения спутниковой интернет-системы Starlink, заметив об альтернативах. По его словам, "во-первых — не отключают, во-вторых — есть альтернативные вещи, которые на фронте работают".

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