Возможность отключения Starlink для Украины — Польша не видит оснований

Варшава закупила для Украины терминалы Starlink, платит и продолжит платить за спутниковый Интернет, поэтому не видит оснований для разрыва бизнес-контракта, стороной которого является Польша.

В Польше успокоили украинцев по поводу Starlink

Об этом в соцсети X написал вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Польша купила терминалы Starlink, переданные Украине. Мы платим и дальше будем платить абонплату за спутниковый Интернет для Украины. Я не могу представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт на предоставление коммерческой услуги, стороной которого является Польша.

Polska kupiła Starlinki, które przekazała Ukrainie. Płacimy i dalej będziemy płacić abonament za internet satelitarny dla Ukrainy. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może zdecydować się na zerwanie umowy biznesowej za usługę komercyjną, której stroną jest Polska. — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) February 22, 2025

Как сообщалось, ранее Reuters написал, что американские переговорщики в контексте соглашения о полезных ископаемых подняли вопрос о возможности ограничения доступа Украины к спутниковой интернет-системе Starlink компании Space X.