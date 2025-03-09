Starlink для ЗСУ. У Польщі жорстко відповіли на погрози Маска
Категорія
Світ
Дата публікації

Starlink для ЗСУ. У Польщі жорстко відповіли на погрози Маска

Маск
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Джерело:  online.ua

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський відреагував на заяву американського мільярдера Ілона Маска, який назвав систему Starlink основою української армії та пригрозив її потенційним відключенням.

Головні тези:

  • Польща готова шукати альтернативних постачальників, якщо SpaceX виявиться ненадійним у контексті постачання Starlink для України.
  • Сікорський нагадав, що саме Варшава оплачує Starlink для України.

Сікорський поставив Маска на місце

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі не приховує, що його обурили нові скандальні заяви члена команди президента США Ілона Маска.

Останній почав стверджувати, що саме його система Starlink є основою української армії.

Уся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну. Від чого мене нудить — це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє. Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м’ясорубка зупинилася. Мир зараз!

Ілон Маск

Ілон Маск

Американський мільярдер та члени команди Дональда Трампа

Фото: скриншот

Після цього Радослав Сікорський публічно оголосив, що Польща шукатиме альтернативних постачальників, якщо Ілон Маск знову піде проти України:

Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших, — наголосив дипломат.

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