Starlink для ЗСУ. У Польщі жорстко відповіли на погрози Маска

Уся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну. Від чого мене нудить — це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє. Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м’ясорубка зупинилася. Мир зараз!