Starlink для ЗСУ. У Польщі жорстко відповіли на погрози Маска

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський відреагував на заяву американського мільярдера Ілона Маска, який назвав систему Starlink основою української армії та пригрозив її потенційним відключенням.
Головні тези:
- Польща готова шукати альтернативних постачальників, якщо SpaceX виявиться ненадійним у контексті постачання Starlink для України.
- Сікорський нагадав, що саме Варшава оплачує Starlink для України.
Сікорський поставив Маска на місце
Очільник Міністерства закордонних справ Польщі не приховує, що його обурили нові скандальні заяви члена команди президента США Ілона Маска.
Останній почав стверджувати, що саме його система Starlink є основою української армії.
Після цього Радослав Сікорський публічно оголосив, що Польща шукатиме альтернативних постачальників, якщо Ілон Маск знову піде проти України:
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