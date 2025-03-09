За словами анонімних джерел, американський лідер Дональд Трамп заявив членам своєї команди, що підписання угоди щодо корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде замало для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною.
Головні тези:
- Трамп нібито хоче підштовхнути Зеленського до територіальних поступок Росії.
- Рішення президента США можуть мати серйозні наслідки для ситуації на полі бою.
У Трампа багато вимог для України
Як стверджують інсайдери, президент США хоче, щоб угоду, яка дасть США частку в мінеральних ресурсах України, було підписано.
Проте, як виявилося, для нього цього недостатньо, щоб змінити свою позицію щодо України та допомоги для неї.
Як стверджують анонімні джерела, у США немає жодних вказівок на те, що припинення обміну розвідданими прямо вплинуло на російські атаки.
Інсайдери журналістів також запевняють, що ці великі атаки, цілком можливо, були сплановані до припинення передачі розвідданих і допомоги.
Інші американські ЗМІ стверджують, що рішення Трампа уже привело до загибелі сотень українських воїнів протягом останніх днів.
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