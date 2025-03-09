За словами анонімних джерел, американський лідер Дональд Трамп заявив членам своєї команди, що підписання угоди щодо корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде замало для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною.

У Трампа багато вимог для України

Як стверджують інсайдери, президент США хоче, щоб угоду, яка дасть США частку в мінеральних ресурсах України, було підписано.

Проте, як виявилося, для нього цього недостатньо, щоб змінити свою позицію щодо України та допомоги для неї.

Але він також хоче побачити зміну ставлення президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, включно з готовністю піти на поступки, зокрема, територіальні. Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив деякі кроки до виборів в Україні і, можливо, до відходу з поста лідера своєї країни. Поширити

Як стверджують анонімні джерела, у США немає жодних вказівок на те, що припинення обміну розвідданими прямо вплинуло на російські атаки.

Інсайдери журналістів також запевняють, що ці великі атаки, цілком можливо, були сплановані до припинення передачі розвідданих і допомоги.

Інші американські ЗМІ стверджують, що рішення Трампа уже привело до загибелі сотень українських воїнів протягом останніх днів.