гендиректора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Що важливо розуміти, саме його заводи виробляють зброю для виснажених європейських арсеналів та України, яка 11 років стримує РФ.

Путін хоче ліквідувати Паппергера

Ні для кого не секрет, що ще у 2024 році російський диктатор наказав своїй воєнній розвідці здійснити вбивство гендиректора Rheinmetall.

Паппергер вдалося вижити завдяки майстерності американських розвідників, які дізналися про план Путіна та його команди та вчасно попередили своїх німецьких колег.

Це була серйозна загроза… Не пряма загроза, коли хтось насправді в дорозі зі зброєю, але це була серйозна загроза, частина російської діяльності на німецькій землі. Поширити

Що важливо розуміти, Паппергер постійно перебуває "на радарі" у росіян. Наразі Кремль робить все можливе, щоб перетворити його життя на пекло.

Путін розраховує на те, що гендиректор Rheinmetall під цим шаленим тиском піде у відставку або позбавить свою компанію підтримки.

За словами експертів, наразі США кидають Паппергеру найбільший професійний виклик: переозброїти цілий континент.

Усе це вкрай складно, оскільки Путін не відмовився від ідеї вбивства зброяра.