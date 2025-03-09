Путін планує вбити свого головного ворога в Європі за допомогу Україні
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Путін планує вбити свого головного ворога в Європі за допомогу Україні

Путін
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Джерело:  The Telegraph

Російський диктатор Володимир Путін налаштований ліквідувати головного зброяра Європи —

 гендиректора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Що важливо розуміти, саме його заводи виробляють зброю для виснажених європейських арсеналів та України, яка 11 років стримує РФ.

Головні тези:

  • Путін вирішив вбити гендиректора Rheinmetall для ослаблення оборонного потенціалу Європи та України.
  • Російський диктатор хоче знищити ворогів, які виробляють зброю для стримування РФ.

Путін хоче ліквідувати Паппергера

Ні для кого не секрет, що ще у 2024 році російський диктатор наказав своїй воєнній розвідці здійснити вбивство гендиректора Rheinmetall.

Паппергер вдалося вижити завдяки майстерності американських розвідників, які дізналися про план Путіна та його команди та вчасно попередили своїх німецьких колег.

Це була серйозна загроза… Не пряма загроза, коли хтось насправді в дорозі зі зброєю, але це була серйозна загроза, частина російської діяльності на німецькій землі.

Що важливо розуміти, Паппергер постійно перебуває "на радарі" у росіян. Наразі Кремль робить все можливе, щоб перетворити його життя на пекло.

Путін розраховує на те, що гендиректор Rheinmetall під цим шаленим тиском піде у відставку або позбавить свою компанію підтримки.

За словами експертів, наразі США кидають Паппергеру найбільший професійний виклик: переозброїти цілий континент.

Усе це вкрай складно, оскільки Путін не відмовився від ідеї вбивства зброяра.

Паппергера ненавидять усі "потрібні" люди, оскільки його заводи прагнуть захистити Європу. Якщо у Європи є останній шанс на реальний маневр, щоб стримати Росію, то він — вістря списа континенту, — наголошує видання The Telegraph.

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