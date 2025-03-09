Российский диктатор Владимир Путин хочет ликвидировать главного оружейника Европы
гендиректора германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Что важно понимать, именно его заводы производят оружие для истощенных европейских арсеналов и Украины, которая 11 лет сдерживает РФ.
Главные тезисы
- Путин решил убить гендиректора Rheinmetall для ослабления оборонного потенциала Европы и Украины.
- Российский диктатор хочет уничтожить врагов, производящих оружие для сдерживания РФ.
Путин хочет ликвидировать Паппергера
Ни для кого не секрет, что еще в 2024 году российский диктатор приказал своей военной разведке совершить убийство гендиректора Rheinmetall.
Паппергеру удалось выжить благодаря мастерству американских разведчиков, которые узнали о плане Путина и его команды и вовремя предупредили своих немецких коллег.
Что важно понимать, Паппергер постоянно находится "на радаре" у россиян. Теперь Кремль делает все возможное, чтобы превратить его жизнь в ад.
Путин рассчитывает на то, что гендиректор Rheinmetall под этим безумным давлением уйдет в отставку или лишит свою компанию поддержки.
По словам экспертов, в настоящее время США бросают Паппергеру самый большой профессиональный вызов: перевооружить целый континент.
Все это очень сложно, поскольку Путин не отказался от идеи убийства оружейника.
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