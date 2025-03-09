Путин планирует убить своего главного врага в Европе за его помощь Украине

гендиректора германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Что важно понимать, именно его заводы производят оружие для истощенных европейских арсеналов и Украины, которая 11 лет сдерживает РФ.

Путин хочет ликвидировать Паппергера

Ни для кого не секрет, что еще в 2024 году российский диктатор приказал своей военной разведке совершить убийство гендиректора Rheinmetall.

Паппергеру удалось выжить благодаря мастерству американских разведчиков, которые узнали о плане Путина и его команды и вовремя предупредили своих немецких коллег.

Это была серьезная угроза… Не прямая угроза, когда кто-то действительно в пути с оружием, но это была серьезная угроза, часть российской деятельности на немецкой земле. Поделиться

Что важно понимать, Паппергер постоянно находится "на радаре" у россиян. Теперь Кремль делает все возможное, чтобы превратить его жизнь в ад.

Путин рассчитывает на то, что гендиректор Rheinmetall под этим безумным давлением уйдет в отставку или лишит свою компанию поддержки.

По словам экспертов, в настоящее время США бросают Паппергеру самый большой профессиональный вызов: перевооружить целый континент.

Все это очень сложно, поскольку Путин не отказался от идеи убийства оружейника.