Попри те, що ситуація на фронті залишається дійсно напруженою та складною, Європа має ресурси, щоб забезпечити перемогу України на полі бою. Однак для цього потрібно ухвалити рішення, щодо якого досі точаться дискусії між союзниками Києва.

ЄС має достатньо коштів для розгрому РФ

Журналісти звертають увагу на те, що зараз російський диктатор Путін та його війська знаходяться в набагато гіршому становищі, ніж здається багатьом гравцям на міжнародній арені.

Це шанс для Європи допомогти Україні нарешті добити країну-агресорку Росію, поки є така можливість.

Нещодавно країни ЄС оголосили про розробку власного мирного плану щодо України, однак цього замало.

Як зазначають експосол Британії у США та колишній радник з національної безпеки Кім Дарроч і перший посланник Великої Британії з питань зміни клімату з 2006 до 2012 року Джон Ештон, Європа повинна піти далі у цьому питанні.