Україна може перемогти Росію. Що відомо про головний козир ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна може перемогти Росію. Що відомо про головний козир ЄС

ЗСУ
Джерело:  The Telegraph

Попри те, що ситуація на фронті залишається дійсно напруженою та складною, Європа має ресурси, щоб забезпечити перемогу України на полі бою. Однак для цього потрібно ухвалити рішення, щодо якого досі точаться дискусії між союзниками Києва.

Головні тези:

  • Європейські банки можуть використати заморожені російські активи для підтримки України.
  • Наразі у Росії є серйозні проблеми на фронті, тому ЄС та Україна повинні зробити все можливе, щоб скористатися цим моментом.

ЄС має достатньо коштів для розгрому РФ

Журналісти звертають увагу на те, що зараз російський диктатор Путін та його війська знаходяться в набагато гіршому становищі, ніж здається багатьом гравцям на міжнародній арені.

Це шанс для Європи допомогти Україні нарешті добити країну-агресорку Росію, поки є така можливість.

Нещодавно країни ЄС оголосили про розробку власного мирного плану щодо України, однак цього замало.

Як зазначають експосол Британії у США та колишній радник з національної безпеки Кім Дарроч і перший посланник Великої Британії з питань зміни клімату з 2006 до 2012 року Джон Ештон, Європа повинна піти далі у цьому питанні.

У таких умовах Зеленському терміново потрібна нова карта для гри. Союзники в Європі можуть дати таку карту. Європейські банки мають у своєму розпорядженні майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Вони вже надають Україні кредити, забезпечені відсотками від цих активів, але досі не мобілізували сам капітал. Тепер настав час зробити це.

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