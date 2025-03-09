Несмотря на то, что ситуация на фронте остается действительно напряженной и сложной, у Европы есть ресурсы, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя. Однако для этого нужно принять решение, вокруг которого до сих пор ведутся дискуссии между союзниками Киева.

У ЕС достаточно средств для разгрома РФ

Журналисты обращают внимание на то, что сейчас российский диктатор Путин и его войска находятся в гораздо худшем положении, чем кажется многим игрокам на международной арене.

Это шанс для Европы помочь Украине наконец-то добить страну-агрессорку Россию, пока есть такая возможность.

Недавно ЕС объявил о разработке собственного мирного плана по Украине, однако этого мало.

Как отмечают экс-посол Британии в США и бывший советник по национальной безопасности Ким Дарроч и первый посланник Великобритании по изменению климата с 2006 по 2012 год Джон Эштон, Европа должна пойти дальше в этом вопросе.