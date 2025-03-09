Украина может победить Россию. Что известно о главном козыре ЕС
Категория
Украина
Дата публикации

Украина может победить Россию. Что известно о главном козыре ЕС

ВСУ
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Источник:  The Telegraph

Несмотря на то, что ситуация на фронте остается действительно напряженной и сложной, у Европы есть ресурсы, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя. Однако для этого нужно принять решение, вокруг которого до сих пор ведутся дискуссии между союзниками Киева.

Главные тезисы

  • Европейские банки могут использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.
  • В России есть серьезные проблемы на фронте, поэтому ЕС и Украина должны сделать все возможное, чтобы воспользоваться этим моментом.

У ЕС достаточно средств для разгрома РФ

Журналисты обращают внимание на то, что сейчас российский диктатор Путин и его войска находятся в гораздо худшем положении, чем кажется многим игрокам на международной арене.

Это шанс для Европы помочь Украине наконец-то добить страну-агрессорку Россию, пока есть такая возможность.

Недавно ЕС объявил о разработке собственного мирного плана по Украине, однако этого мало.

Как отмечают экс-посол Британии в США и бывший советник по национальной безопасности Ким Дарроч и первый посланник Великобритании по изменению климата с 2006 по 2012 год Джон Эштон, Европа должна пойти дальше в этом вопросе.

В таких условиях Зеленскому срочно нужна новая карта для игры. Союзники в Европе могут дать такую карту. Европейские банки располагают почти 300 миллиардами долларов замороженных российских активов. Они уже предоставляют Украине кредиты, обеспеченные процентами этих активов, но до сих пор не мобилизовали сам капитал. Теперь пришло время сделать это.

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