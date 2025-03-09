Очень большие потери. Десантники показали уничтожение солдат РФ на Курщине — видео

8 марта появилась информация о том, что украинские воины устроили смертельную ловушку для российских захватчиков в Курской области. Подразделения Десантно-штурмовых войск уже опубликовали видео, как уничтожают российских спецназовцев, перемещавшихся по ветке газопровода в направлении Суджи.
Главные тезисы
- Во время операции в районе Суджи было ликвидировано значительное количество вражеских военнослужащих, что повлекло за собой очень большие потери для России.
- Десантно-штурмовые войска Украины продемонстрировали высокую эффективность работы на вражеской территории.
Украинские воины сорвали новую операцию армии РФ
По словам украинских воинов, в Курской области диверсионно-штурмовые группы россиян переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа.
Однако украинские десантники вовремя обнаружили силы врага. Это удалось сделать подразделениям аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
О развитии событий на российской Курщине еще 8 марта рассказал офицер ВСУ Мирослав Гай.
По его словам, командование одной из десантно-штурмовых бригад Украины умело использовало заранее полученные разведданные о планах врага.
В общей сложности удалось уничтожить 80% сил противника.
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