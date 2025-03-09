Очень большие потери. Десантники показали уничтожение солдат РФ на Курщине — видео

8 марта появилась информация о том, что украинские воины устроили смертельную ловушку для российских захватчиков в Курской области. Подразделения Десантно-штурмовых войск уже опубликовали видео, как уничтожают российских спецназовцев, перемещавшихся по ветке газопровода в направлении Суджи.

Украинские воины сорвали новую операцию армии РФ

По словам украинских воинов, в Курской области диверсионно-штурмовые группы россиян переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа.

Однако украинские десантники вовремя обнаружили силы врага. Это удалось сделать подразделениям аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, используются беспилотные системы разных типов. В настоящее время силы российских спецназовцев блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень велики. Вместе к Победе! Слава Украине! Поделиться

О развитии событий на российской Курщине еще 8 марта рассказал офицер ВСУ Мирослав Гай.

По его словам, командование одной из десантно-штурмовых бригад Украины умело использовало заранее полученные разведданные о планах врага.

В общей сложности удалось уничтожить 80% сил противника.